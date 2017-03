La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/mar/2017 Mitos Alimentarios: Las ”Dietas Detox”

En los últimos años se fueron sucediendo muchas modas alimentarias. A algunas las llaman "tendencias" y a otras simplemente "dietas". Entre las primeras se destacan las formas más extremas del vegetarianismo, tal el caso de los veganos, o la dieta paleolítica (que busca emular el modo en que era nuestra alimentación en la etapa anterior al inicio de la agricultura, hace poco más de 10.000 años). Casi todas procuran ganar adeptos que las elijan como un estilo de vida, y para ello se presentan como fuertes apuestas "filosóficas" que van más allá de lo estrictamente nutricional, incorporando "valores", búsquedas de una vida de mayor calidad y una ética que les da esa impronta de ser una "causa social". Hablaremos de cada una de estas tendencias en otras oportunidades, de sus ventajas y desventajas, y con el fin de encontrar las razones de su éxito no menor a la hora de "evangelizar" y captar nuevos adeptos. Pero hay otras modas alimentarias que no llegan a constituirse en estilos de alimentación, sino que buscan objetivos de más corto alcance. Es el caso de las dietas de detoxificación o cleanse diet (que en su traducción del inglés sería algo así como "dietas de limpieza"). Incluso algunos, bastante más osados, utilizan la denominación de "tratamientos de "detoxificación". En su esencia, son prácticas que procuran la eliminación de sustancias que resultan tóxicas para el organismo, y han gozado de una amplia difusión en el último año. Lo que resulta extraño es que en muchos casos son incentivadas por algunos profesionales de la nutrición que parecieran desconocer la fisiología básica de los animales superiores entre los cuales, nos guste o no, estamos nosotros los humanos. Las dietas "detox" o de "limpieza" presuponen que el cuerpo se "detoxifica" a partir de la ingesta de algunas combinaciones o mezclas de vegetales servidas en formato de jugos, licuados o brebajes en general. Las hay para todos los gustos: las que duran un día, las que duran una semana y otras incluso más largas, que proponen su repetición periódica en determinados días del mes, todos los meses. Las más comunes, ciertamente, son las que duran 3 días seguidos tomando una secuencia de brebajes especialmente diseñados con esta finalidad. En algunos casos la creatividad ha ido más lejos y llegan a asociar el color del jugo con una función de detoxificación específica. Muchas de estas dietas incluyen, adicionalmente, ayunos, que pueden ser totales o solo de algunos nutrientes. Pensar en "detoxificarse" implica suponer que nuestro cuerpo tiene toxinas que es necesario eliminar. Y ciertamente esto es así, ya que del metabolismo propio de nuestro organismo resultan sustancias que son tóxicas y deben ser eliminadas. Esto pasa todo el tiempo, a toda hora, desde que nacemos hasta que morimos. Es por eso que durante millones de años nuestra biología evolucionó con la finalidad dotarnos de dos órganos vitales que son los que realizan dicho trabajo de eliminación de sustancias tóxicas: el hígado y los riñones. En algunos casos en que existen fallas clínicas en alguno de esos órganos se requiere de la utilización de tratamientos especiales, como en el caso de las diálisis. Lo disparatado es suponer que ese proceso de eliminación de toxinas pueda realizarse a partir de la ingesta de ciertas sustancias como jugos o licuados especiales. Pese a no existir evidencia científica que las respalde, estas dietas han logrado imponerse como una moda. y muchos andan por allí comprando los ingredientes para la preparación de sus brebajes: perejil con manzana verde y apio para el día 1; pomelo con jengibre y zanahoria para el día 2; té verde con canela y clavo de olor para el tercero, y combinaciones por el estilo. Suelen ser preparaciones líquidas que se sirven en elegantes frascos de vidrio y tienen el atractivo de márketing de que sus colores y texturas van variando día a día, haciendo que realmente a muchos les resulte fácil percibirlos como una apuesta liberadora. Gracias al apoyo de algunos famosos que las realizan y a las promesas de una solución rápida, las dietas detoxificantes tienen cada día más adeptos, aunque, como dijimos antes, no exista evidencia científica de que sirvan para lo que dicen. Lo que se sabe, y con bastante certeza, es que los practicantes de estos caminos de purificación terminan largas horas en el baño. Nuestras abuelas eran mucho más inteligentes y, sin muchas vueltas, les llamaban "purgas", que no era otra cosa que darle un tiempo de descanso al sistema digestivo después de algún período festivo. En un cuerpo cuyo hígado y riñones tengan un funcionamiento normal, lo razonable es mantener una alimentación inteligente, de modo de permitir que estos órganos no se vean sobrecargados y puedan llevar las funciones para las que están diseñados. Y si hay sospechas de que estos órganos no trabajan adecuadamente, lo que corresponde es visitar al médico. Hasta acá llega la ciencia. Dr. Fernando Valdivia / Email: thefoodplannerarg@gmail.com / Twitter: @thefoodplanner / Facebook.com/foodplanner

