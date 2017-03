La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/mar/2017 Vuelos y Vacaciones:

Islas Baleares Mallorca, Menorca & Ibiza

Por Lic. Guillermo Ceballos









No se puede negar que las Islas Baleares constituyen un archipiélago único en el mar Mediterráneo. Lo que hoy es un importante destino turístico, antiguamente (y hablamos de más de diez siglos atrás) fue un puerto de vital importancia para el comercio en el Mediterráneo. Aunque el archipiélago está formado por cinco islas, Formentera y Cabrera son las dos restantes, Mallorca, Menorca e Ibiza destacan en cuanto a tamaño e interés turístico. Aun así, lo más destacable de este conjunto de islas es que tiene algo por ofrecer a todo el mundo. Comúnmente, se considera a Mallorca como perfecta para una visita cultural, a Menorca para una escapada romántica e Ibiza para ir de fiesta hasta que el cuerpo diga basta. Pero el común denominador de todas estas es sin dudas la impresionante belleza de su entorno. Hay otro elemento común en todas: la belleza de las playas de arena blanca y las aguas cristalinas. En cada una de las islas, además, encontrarán rincones donde practicar cualquier tipo de deporte, desde buceo y submarinismo hasta ciclismo y cabalgatas. La presencia de calas se repite en muchos rincones de las islas. Las calas son accidentes geográficos en las costas, pequeñas ensenadas, concretamente el mar cala ("come la costa") y genera pequeños espacios abrigados con costa propia, poco oleaje y playas paradisíacas. MALLORCA Es la mayor de las Islas Baleares y allí se encuentra la capital, Palma de Mallorca. Hemos mencionado que Mallorca es perfecta para una visita cultural y es que en Palma podemos encontrar una belleza arquitectónica que nos deja indiferentes. Sin dudas no hay que dejar de visitar la Catedral de Mallorca (conocida como La Seu, de estilo gótico y rodeada por murallas árabes), el PalauReial de l´Almudaina (es una modificación del alcázar musulmán) y el CastelBellver (se trata deun castillo gótico construido a principios del siglo XIV y destaca por ser uno de los únicos castillos de Europa de base circular). Además del contenido cultural, Mallorca tiene puntos muy interesantes además de su capital. Es muy recomendable ir a algunos de los pueblos de los alrededores. Quizá los más importantes sean Manacor, Soller y Andratx, pero un recorrido por cualquier parte de la isla nos permitirá disfrutar de una magnífica costa, llanuras y montañas que forman un paisaje verdaderamente de postal. En cualquier rincón encontraremos magníficas playas y pequeñas calas escondidas que nos permitirán disfrutar del mar y el sol con toda tranquilidad. MENORCA Es para muchos la isla más bonita de todo el archipiélago, y es que sus playas y calas no tienen nada que envidiar a las del Caribe. Es ideal para unas vacaciones románticas con la pareja o unos días de sol y tranquilidad con la familia. Además, en 1993 la isla fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO debido a sus valores naturales y su diversidad ambiental. La mayor atracción turística de la isla son sus playas, esto tiene que quedar claro. Cala Galdana es una de las más conocidas de la isla por su belleza, ya que forma un semicírculo casi perfecto, el agua es clara y cristalina y la arena blanca, la única desventaja es que esta playa tan espectacular sucumbió a la fiebre urbanizadora de hace un par de décadas. Son Bou es la playa más larga de Menorca y está completamente abierta al mar. La playa Cala´nPorter, por otro lado, está protegida del viento por los acantilados que la rodean. Si buscamos una playa más resguardada de las muchedumbres turísticas, Es Talaier puede ser la opción perfecta. Es una playa virgen en la que no hay servicios, solo aguas cristalinas y arena blanca Cala Mitjana y Cala Mitjaneta son otras dos calas vírgenes a las que quizá cuesta un poco llegar, pero una vez allí nos invadirá la serenidad frente a la inmensidad del mar. IBIZA Sus playas y calas sorprenden a todo aquél que las visita por primera vez y por eso es un destino turístico muy popular. En Ibiza encontraremos el Parc Natural de Ses Salines, considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1999. De todos modos, y a pesar del atractivo natural de la isla, la característica más singular de Ibiza es su ambiente nocturno y sus ganas de marcha eterna (se la conoce también como la capital mundial de la diversión). En Ibiza pueden encontrarse algunas de las mejores discotecas y mejores DJs del mundo. Cada verano la isla se llena de turistas de todo el mundo (sobre todo europeos) con ganas de fiesta. Lo mejor de todo es que la isla ha sabido, y sabe combinar a la perfección, su patrimonio natural y cultural con las nuevas tendencias y el interés por innovaciones musicales; de ahí que la fiesta en Ibiza sea reconocida anivel mundial. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

