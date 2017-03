Cumplida ya una semana del paro docente en la provincia de Buenos Aires, en Exaltación de la Cruz la medida de fuerza se siente con fuerza, y según fuentes gremiales la adhesión es casi total por parte de los docentes agremiados. El transcurrir de los días de huelga se da en un marco de creciente tensión entre las autoridades del gobierno de María Eugenia Vidal y los distintos sindicatos docentes de la provincia. En ese marco, es llamativa la falta de participación en el debate de la tercera pata del sistema educativo: los alumnos y sus padres. Aun cuando las redes sociales expresan y replican cualquier tipo de reclamo, queja y expresión de punto de vista de cualquier persona, sobre el paro docente no se ven mayores comentarios, excepto claro los de los propios docentes reclamando por sus derechos. Así las cosas, los docentes de Exaltación movilizados por el reclamo se hicieron eco del último fracaso de las negociaciones paritarias y se movilizaron a la plaza San Martín de Capilla del Señor para continuar la lucha en la calle. Por su parte, el gobierno provincial plantea el debate casi como una cuestión de principios, y desvirtúa los puntos de vista de los sindicatos adjudicando a sus posturas intereses políticos electorales. "No importa lo que nosotros ofrezcamos, ellos van a decir que no, porque ya lo decidieron de antemano", dijo el ministro de educación bonaerense. La lucha de los docentes confluye este año con la conmemoración por el día Internacional de la Mujer y con la marcha de la CGT y el reclamo por un paro general de trabajadores, por un lado, y por otro con los números de aumento de la inflación y de aumento de la pobreza en el país. El clima general está cada vez mas enrarecido y el gobierno no parece lograr encauzar la situación.



Exaltación de la Cruz:

Movilización de Docentes de Exaltación

