La iglesia y las puertas del infierno Ha sido dicho y escrito. Cuando el Hijo del Hombre regrese a la Tierra, ¿encontrará fe? (pero cuando venga el hijo del hombre, ¿hallará fe en la tierra? lucas, cap. 18, 8). En dos mil años de actividad mesiánica son muchos más los crímenes sanguinarios cometidos por los hombres de la iglesia que las obras crísticas. (Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella... Mateo, cap. 16, 18). Las puertas del infierno no han prevalecido sobre la iglesia de Cristo pero es verdad, cierto y verdadero que los demonios y el mismo satanás han dominado la misma por más de dos mil años. A pesar de ello, gracias al martirio de los santos y de los justos, enviados por Dios a lo largo de los siglos de vuestro tiempo, la iglesia católica no ha atravesado, con Caronte, el río Aqueronte que la habría destinado al infierno dantesco. Hoy, en esta época, el Padre Adonay ha acortado los días (y si el señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría; pero por causa de los escogidos que él eligió, acortó los días... Marcos, cap. 13, 20) y por lo tanto el día y la hora están próximos. El retorno de Cristo con potencia y gloria (Mateo, cap. 24, 30) está al alba de este vuestro triste y dramático tiempo. Que Dios perdone las debilidades humanas de sus servidores y que su justicia sea liberación y salvación para los justos, los buenos y los elegidos. ¡Paz! Los ángeles de la luz crística Montevideo (Uruguay) 4 de marzo de 2017 11:24 hs. G. B. Facebook: Lavoz del Águila Web: www.unpuntoenelinfinito.com Referencia: http://www.lastampa.it/2017/03/01/vaticaninsider/es/vaticano/renuncia-marie-collins-a-la-comisin-antiabusos-del-vaticano-EQIbuseYGNL5Bf0GMZfW7H/pagina.html



