La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/mar/2017 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy, ”Preguntas del Alma”

Por Stella Maris Viñales









¿Por qué permite Dios que algunos niños pasen hambre, sufran enfermedades?¿Por qué tolera que personas inocentes mueran en tiroteos pandilleros?¿por qué razón fallecen en accidentes tantas buenas personas?¿Por qué tenemos la impresión de que Dios no nos ve cuando nos encontramos atrapados en el abismo de la desesperación?¿Cómo podemos confiar en Dios cuando muchas veces ni siquiera entendemos lo que hace? Cuántas preguntas verdad? acaso no se las ha hecho alguna vez? Como seres humanos anhelamos tener metas y una razón para vivir. Todos tenemos necesidades emocionales, que nos llevan a plantearnos lo que valemos como individuos y que la vida tiene un propósito, incluso cuando nos sobreviene un sufrimiento. Estas necesidades se originan porque tenemos un "hambre de Dios" en nuestra alma y tratamos de llenarla con títulos profesionales, posesiones, riquezas, viajes, sexo, drogas, obras sociales, las teorías de moda é innumerables actividades, pero lamentablemente nada de esto puede llenar ese espacio vacío y satisfacer el hambre. En realidad no se saciará hasta que llenemos ese vacío con El, reconozcamos que fuimos creados por El y tener una relación personal con El. Depende de nuestra libre elección. Tenemos creatividad, emociones y la habilidad de razonar y tomar decisiones y hasta libertad para escoger entre varias opciones, es una de las razones por las cuales el mundo se encuentra en semejante caos. Elegimos mal. La historia de la humanidad es un compendio de experimentos fallidos que incluyen a incontables gobiernos, religiones y filosofías que han prometido felicidad, paz y prosperidad para todos. Y a todo esto le falta un ingrediente importante que es saber el camino de vida diseñado por Dios para cada uno. Que se hace palpable en La Biblia. Cada cual tiende a creer que "yo puedo hacerlo a mi manera y rara vez nos detenemos a preguntarnos si nuestro método es el efectivo. Podemos hablar con Dios en cualquier momento, pero nuestra naturaleza nos hace pensar que si no recibimos una respuesta positiva es porque Dios no ha contestado nuestra oración. Cuando Dios parece no responder a nuestras oraciones necesitamos preguntarnos si tal vez no nos hayamos distanciado de El, por nuestras acciones y malas decisiones. A veces tenemos que aceptar que la respuesta de Dios es "no" ó "tienes que esperar". Sabemos cuan difícil es explicarle a un niño conceptos sencillos, ya que seremos bombardeados con la pregunta ¿por qué? y no importa cuántas veces se intente explicarlo con otras palabras. Y lo mismo sucede entre Dios y nosotros. El ve la vida de manera panorámica y se ocupa por nuestro bienestar, pero con nuestras mentes limitadas, insistimos en preguntarle ¿por qué Padre? y no confiamos en su buen juicio y en lo que está haciendo. Es posible que no siempre alcancemos a comprender lo que Dios está haciendo pero podemos gozar de paz interior y confianza en lo que está llevando a cabo. La vida es parecida a un rompecabezas de mil piezas, debemos empezar a armarlo confiados en que finalmente todas las piezas encajarán hasta formar el cuadro perfecto. "Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús". (Filipenses 4:7) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia", ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Stella Maris Viñales. Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 luisgurodas@yahoo.com.ar



