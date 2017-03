La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/mar/2017 Federal C:

Otamendi FC cayó anoche ante Belgrano en Zárate







Perdió 4-0 y, de esa manera, se despidió del certamen. Defensores de La Esperanza recibe mañana a Sarmiento. Por la última fecha de la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Federal C, Otamendi FC perdió anoche 4-0 como visitante frente a Belgrano de Zárate. De esta manera, el Gallito se despidió del certamen, dado que terminó en la última posición con 4 unidades. Por su parte, a Belgrano (7 puntos) tampoco le alcanzó para clasificarse como uno de los dos mejores terceros de las diez zonas que tiene la Región Pampeana Norte, por lo que también quedó eliminado. Así, los dos equipos que avanzarán a la próxima instancia por este grupo son Defensores de La Esperanza (9 puntos) y Sarmiento de Zárate (10), que se medirán mañana lunes desde las 17 horas en cancha de Puerto Nuevo para definir la primera posición. Para el "Defe", el único resultado que sirve es el triunfo en este caso. El ganador de la Zona avanzará directamente a Octavos de Final de la Región Pampeana Norte, mientras que el equipo que quede segundo deberá jugar un repechaje para tratar de clasificarse entre los 16 mejores. COPA FEDERACIÓN. Por la Copa Federación "Carlos Caly Tasistro", Atlético Las Campanas estará presentándose esta noche como visitante frente a River Plate de Chacabuco por el partido revancha de los Octavos de Final. En el encuentro de ida, el equipo de nuestra ciudad se impuso por 2 a 1, por lo que un empate en Chacabuco le permitirá clasificarse a los Cuartos de Final. SÍNTESIS DEL PARTIDO BELGRANO (4): Nicolás Galíndez; Sergio Salvo, Miguel Manicler, Ignacio Fernández, Germán Sotto (Juan Cebrian); Martín Ríos (Alejo Martinaría), Emmanuel Pío, Maximiliano Asencio, Valentín Gambella; Ángel Salvo (Juan Cruz Melgar) y Juan Ignacio Castro. DT: Pablo Benicelli. OTAMENDI (0): Nicolás Sosa; Leonardo Cáceres (Gastón Rondan), Leonardo González, Bruno Tirado, Matías Velázquez; Pablo Córdoba (Juan Leiva), Carlos Occelli, Matías Silva; Ulises Bertuni, Carlos Del Fabro y Mauricio Maldonado. DT: Mauricio Torreira. GOLES: PT 5m Ángel Salvo (B) y 30m Miguel Manicler (B). ST 40m Juan Cruz Melgar (B) y 41m Valentín Gambella (B). INCIDENCIA: PT 15m Sosa (O) le atajó un penal a Ríos (B). CANCHA: Belgrano. ÁRBITRO: Lucas Bruzzesi.

LA FORMACIÓN QUE OTAMENDI PRESENTÓ ANOCHE EN ZÁRATE.

