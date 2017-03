La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/mar/2017 Entretelones del interminable conflicto de la AFA

Por Sebastián C. García







Cuando parecía que estaba todo encaminado para que el próximo 29 de marzo se elija al nuevo presidente de la AFA, Graciela Ocaña, legisladora porteña por Bien Común e impulsora de la causa Fútbol Para Todos -por la que recientemente fueron procesados el ex presidente Luis Segura, Anibal Fernández y Jorge Capitanich-, presentó un duro informe en la Conmebol contra dos de los tres principales candidatos de la lista que encabeza Claudio ´Chiqui´ Tapia, uno de los denunciados. La intención de Ocaña es que la Conmebol, encargada de realizar los exámenes de idoneidad, inhiba a la fórmula compuesta por el ya mencionado Tapia, Daniel Angelici y Hugo Moyano, a quien también lo denuncia por maniobras fraudulentas Los datos son contundentes y no permiten segundas lecturas, estamos en presencia de dos personas, ambas de origen muy humilde, uno camionero, el otro recolector de basura, que de la ´nada´ amasaron una increíble fortuna que no encuentra justificación alguna en negocios legítimos. Se transformaron en ´empresarios´ utilizando dinero obtenido ilegalmente para beneficio propio y se aprovecharon de una estructura sindical para montar un imperio de negocios familiares", reza el documento, dado a conocer el ultimo jueves en Animales Sueltos, en América TV. Claudio Tapia fue el único candidato que cumplió con los pasos exigidos por la Asamblea Extraordinaria de hace semanas atrás que fijó la fecha de las elecciones para el 29 de marzo. Chiqui presentandó 32 avales sobre 43 asambleístas posibles. El tiempo para ese procedimiento se cerró y el dirigente de Barracas Central se encaminaría a la presidencia. Sin embargo, Tapia tendrá que superar el examen de idoneidad de la Conmebol que exigió la FIFA, y es en ese órgano donde la legisladora realizo en la cual manifiesta: "…"Tal como se puede apreciar con este breve recordatorio, los ´prontuarios´ de Tapia y Hugo Moyano impiden considerar que reúnen las condiciones de idoneidad exigidas para manejar los destinos de la AFA. Es indudable que se encuentran ligados y aliados para apropiarse de este ente, lo que les permitiría continuar ampliando su poder político y económico, alcanzado, como se vio, con maniobras sospechadas de groseras ilicitudes". Tapia ya había sido denunciado por Ocaña en el año 2015 en relación a su papel en la Ceamse, denuncia que tomó el fiscal federal Federico Delgado:y la cual se le imputaba que "…Habría gestionado la designación de Fabián Lovato –presidente del Club Atlético San Telmo–, de Jorge Milano– presidente del Club Villa Dálmine– y de Francisco Javier Marín –vicepresidente 1º del Club Atlético Acassuso–, quienes ocupaban distintos cargos en mesas directivas de la Asociación del Fútbol Argentino". En rigor, Lovato y Milano hoy son vicepresidentes en sus respectivos clubes. Esta denuncia en la que se involucraba al conocido dirigente de Campana, en su momento había generado preocupación entre socios y simpatizantes de la entidad Violeta. El juez Martínez de Giorgi corroboró posteriormente la denuncia de Ocaña y la Cámara, en diciembre último, rechazó un pedido de incompetencia y ordeno que cntinue la investigacion. Mientras esta presentación sigue su curso en la COMEBOL, en la AFA, a pesar de ser la Lista de Tapia la única oficializada se estaría poniendo en marcha el Pacto de Viamonte, con el objeto de darle gobernalibilidad a la futra gestión del Presidente de Barracas Central. El principal promotor de este acercamiento fue el Gobierno, que les pidió a sus interlocutores en el fútbol (Angelici, principalmente) que San Lorenzo y River integraran la lista de Tapia. Dejarlos afuera implicaría un conflicto en puerta. Y nadie quiere empezar un mandato de cuatro años con problemas. El Ascenso Unido y los equipos de Primera que acompañan a Tapia lo saben. En este acuerdo se baraja la posibilidad que Marcelo Tinelli y Rodolfo D´onofrio ocupen los puestos de encargado de presidente de la Superliga y selecciones nacionales -el primero- y vicepresidente de la Superliga -el segundo- y desde ese lugar contribuirian a la gobernabilidad de Claudio Tapia como presidente de la AFA. En cuanto a la TV, esta semana debería haber una definición sobre quién (¿o hay que preguntar quiénes?) se quedará con los derechos, y no parece que desde la Casa Rosada no se aliente ni se presione para que sea un grupo amigo, que tuvo incidencia notable en la campaña electoral y que se vio más que beneficiado en todos los órdenes desde el 10 de diciembre de 2015.



