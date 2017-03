La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 12/mar/2017 Rincón Tuerca









E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com TURISMO CARRETERA: La Categoría desarrolla la segunda carrera de la temporada durante este fin de semana en el autódromo de Neuquén. Televisa la Televisión Pública desde las once de la mañana a través del programa "Carreras Argentinas". DISFRUTAR: Carly Bava disfruta a pleno la última presentación del TC Mouras en La Plata donde como invitado pudo correr con un Ford en la categoría terminando décimo noveno y también en la Fórmula Cuatro donde llegó décimo primero, lo que dejó muy conforme al representante de Zárate. CONSUMIR: En la presentación del auto para el Rally Federal de Alejandro Ferraro se vieron mucha gente conocida del ambiente automovilístico donde curiosamente las mujeres fueron las que más bebida consumieron. Las altas temperaturas de esa noche no perdonaron a nadie. CALENDARIO: Aún no tomó estado público el calendario completo por parte de los dirigentes de la categoría P.A.K.O. para la presente temporada, por el momento irán confirmando carrera por carrera algo que no cayó muy bien entre los protagonistas y componentes de la categoría mencionada. RALLY: Nueva presentación del Rally Mundial en este fin de semana en México donde se va concretando la segunda fecha del calendario. MOTOCROSS: En el escenario de Bragado arranca el Campeonato para la Categoría MX del Norte de motocross con todas sus clases donde desde las once de la mañana se pone en marcha las diferentes competencias. QUINTO: El pasado Domingo se desarrolló la primera carrera de la Categoría Rotax Bs.As. donde en el Kartódromo capitalino donde el zarateño Maximiliano Lacognata en la Clase Nacional terminó en el quinto puesto con Rafael Chavez trabajando en el chasis. PUESTO: Emilio Gobetto finalmente corrió en Baradero el último Domingo en la Clase "A" del TC Bonaerense donde el espigado y flaco piloto de Zárate se ubicó en el puesto vigésimo noveno en la final. Por el momento Don Emilio no confirmó si también correrá en la G.T.B. del TC Regional con la chevy que está lista para correr. TC PISTA: Nueva presentación de la Categoría en el autódromo de Neuquén durante este fin de semana con su habitual parque de autos. Televisa la Televisión Pública desde las once de la mañana a través del programa "Carreras Argentinas". ALQUILAR: Solo falta conseguir el piloto porque el auto para el TC Mouras está listo para correr en el taller de Bruno Aleotti. El Ford está totalmente terminado y para alquilar con atención en pista para quien lo desee. CONJUNTA: Hay una intensión de los nuevos gerenciadores del autódromo capitalino en orden conjunta con la Municipalidad de realizar en una parte del predio talleres y galpones para equipos de competición que deseen instalarse en dicho lugar. ACTIVIDAD: El circuito "Al Límite" está en plena actividad en la vecina ciudad de Zárate y su propietario Juan Manuel Belaustegui lo tiene ya casi listo para esta temporada donde está dispuesto a recibir las categorías de motocross y también pueden llegar las de cuatriciclos. TC 2000: Finalmente la Categoría comienza su presente campeonato este fin de semana en el autódromo de Alta Gracia en la provincia de Córdoba. Televisa Canal Trece desde las 10:30 horas a través del programa "Carburando". MOTO: En el último encuentro de moto llevado adelante frente a las puertas del museo Manuel Iglesias se pudo ver en exposición la moto de Oscar Pérez, que se destacaba del resto por la atención recibida por su dueño que le dio un tinte diferente a dicha exposición al estilo "chifla". COPA BORA: La monomarca visita el autódromo de Neuquén donde desarrolla la segunda fecha del campeonato durante este fin de semana. Televisa desde las once de la mañana la Televisión Pública a través del programa "Pistas Argentinas". GRUPO: Marcelo Crevani en reciente nota televisiva convocaba a quienes gustan de las motos sumarse al grupo campanense que sale de viaje a recorrer distintas ciudades y lugares de encuentros. Ya tienen conformado un grupo familiar que también se suman a cada evento a realizar. TURISMO PISTA: Con su habitual parque de máquinas llega la Categoría hasta el autódromo de Alta Gracia con sus tres clases en la provincia de Córdoba este fin de semana. Televisa Canal Trece desde las diez y treinta de la mañana a través del programa "Carburando". CAMPO: Aunque mucho no se habla ni se difunde el tema, los dirigentes de Zárate automoto Club siguen avanzando en conseguir el campo ubicado muy cerca de la autopista Panamericana para lograr tener su propio predio donde con el Municipio está todo encaminado. DESCUBRIR: El predio para realizar abrir una Pista de competición para los autos controlados se comenzó a construir a través de la gestión personal de Gonzalo Conti que finalmente descubrió que está solo trabajando y decidió dar por terminado toda su gestión ante tal emprendimiento en el barrio de Otamendi. FECHA: El 9 de Abril fue la fecha elegida por los dirigentes de la Categoría Kart Plus para realizar la segunda carrera del presente campeonato en el Kartódromo de Zárate. ARGENTINO: El arranque del campeonato del Rally Argentino está dando curso este fin de semana en Tafi del Valle con todas sus clases cerrando en el día de hoy esta primera fecha. CALENDARIO: El autódromo capitalino a través de sus nuevos dirigentes presentaron su calendario a nivel Nacional a saber: 26/3 Super TC2000, 16/4 TC2000, 28/5 Tope Race, 16/7 TC2000, 6/8 Turismo Carretera, 1/10 Super TC 2000, 12/11 Turismo Nacional, 3/12 Tope Race y 10/12 TC2000. FUTURO: Con un grupo de compañeros de aventura Javier Murillo sigue avanzando con su proyecto con los Jeep 4x4 de cara al futuro donde tener la posibilidad de lograr tener el predio que desean para empezar a armar un lugar físico acorde para esta categoría local. ADQUIRIR: Como ya adelantamos en esta sección Rocío Davenda se prepara para sumarse a la Fórmula cuatro de A.P.A.P y para esto se adquirió un chasis totalmente nuevo para tal emprendimiento donde la joven bella ex Kartista contará con la motorización de Horacio Romay quien también atendió los motores cuando corrió Karting. P.A.K.O.: Esta especialidad del Karting está dando comienzo a su campeonato en el Kartódromo Argentino dentro del predio del autódromo capitalino desde las diez de la mañana. IDEAS: Adrian Chiorazzo en reciente nota televisiva dejó entrever que en el Club que preside sumó mucha gente para aportar ideas y proyectos que luego en comisión vamos tratando con el resto de mis compañeros. CONFIRMAR: También en la misma nota Chiorazzo confirmó que desde el Municipio se le otorgará un predio para realizar allí un Kartódromo de tierra en principio así se lo hizo saber al actual intendente Sebastián Abella que está muy conforme como el Club del Primer Automóvil viene trabajando. PRESUPUESTO: Todo está para correr una nueva temporada en Karting si así lo permite el actual presupuesto. El tema es tomar la decisión final. Así está planteado el panorama para Pablo Villaverde que no define tal situación aunque Jorge Del Pardo, Bataglia y compañías apuran el trámite para que su piloto se vuelva a poner el casco. ALMA: La Categoría está comenzando su campeonato en el Autódromo capitalino durante este fin de semana. Desde las nueve y treinta de la mañana arrancan con su espectáculo. REGIONAL: Esta especialidad del Karting está arrancando su campeonato con su habitual parque de máquinas en el Kartódromo "Luis Di Palma" en Ciudad Evita donde desde las diez de la mañana arrancan con su espectáculo. DISPUESTOS: Los dirigentes del Autódromo de Arrecifes tras reunión desarrollada en su momento ya decidieron que están dispuestos a armar su pista para realizar una competencia de Karting para la fecha propuesta por quienes desean alquilar el predio. COMPROMISOS: Aunque la moto de velocidad está disponible para incursionar en la Alta Competencia Lucas Debesa no está con la intensión de correr dado que tiene muchos compromisos en el taller junto a su padre lo que no le dan los tiempos para poder correr este año. El joven piloto lo encuentra en este presente abocado a trabajar en el taller. CONFORME: La terminal de cubiertas Dunlos se sumó a la Categoría Tope Race en el arranque del campeonato donde a pesar de las altas temperaturas el compuesto rindió a pleno y dejó muy conformes tanto a pilotos, chasistas, equipos y dirigentes de la Categoría. AGRANDAR: El ex piloto de Alma Atilio Rotondo decidió agrandar su local comercial, además de Bulonera ahora incorporó Ferretería para darle un mayor servicio a su cantidad de clientes en su local sobre Avenida Rivadavia en la entrada al Barrio 9 de Julio. Poderoso el chiquitín! Que está acompañado por sus hijos. RALLY FEDERAL: La Categoría está dando comienzo durante este fin de semana con todas sus clases, la primera fecha del campeonato en la ciudad de Lincoln donde desde el viernes ya vienen corriendo. DETALLE: Leandro Bijarra sigue con las ganas de correr al igual que su hijo. Si bien el auto está para tirarlo a la pista hay un pequeño detalle a resolver y es el afamado tema del presupuesto y aunque no baja los brazos, en principio, sigue esperando el momento para ocupar una butaca en un auto de carrera. ASAMBLEA: El Club del Primer Automóvil Manuel Iglesias está desarrollando su asamblea el próximo jueves 30 de marzo para tratar diferentes temas a partir de las 20 horas donde otros puntos se definirá la nueva cuota a pagar por los socios. PROVOCAR: Las cuestiones presupuestarias provocan que Enrique Ferreira, Gustavo Duarte y Juan Carlos Rodríguez no están haciendo este año el campeonato de Auto Radio Central en Carlos Casares donde el año pasado se concretó esta posibilidad y la intensión hubiese sido continuar, aunque alguna fecha estará presente. TC REGIONAL: La Categoría está arrancando su campeonato con sus dos clases GTA y GTB en el autódromo Platense durante este fin de semana. Desde las diez de la mañana arrancan con sus espectáculos. CORRER: El campanense Juan Pablo Galliano viene de correr en Baradero el último Domingo en la Clase "A" del TC Bonaerense donde terminó tercero en la serie y en la final ocupa el puesto Vigésimo Cuarto en una carrera que finalizó con bandera roja.

Rincón Tuerca

