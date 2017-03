La Auténtica Defensa. Edición del martes, 14/mar/2017 El Municipio entregó ayer nuevas escrituras a familias de la ciudad











El jefe comunal felicitó a las familias beneficiarias Se otorgaron 19 títulos de propiedad y se firmaron otros 39. "Me llena de orgullo poder entregarles esta documentación tan importante que los convierte en titulares de sus viviendas", expresó el Intendente a los beneficiarios. El intendente Sebastián Abella y el director de Fortalecimiento de la escrituración Social de la Escribanía General de Gobierno, Gonzalo Torrado, entregaron ayer las escrituras de sus viviendas a 19 familias de la ciudad y otras 39 firmaron su título de propiedad. Cada uno de los títulos otorgados fue gestionado de forma gratuita gracias al plan de escrituración social que se lleva a cabo en forma conjunta entre el Municipio y la Provincia de Buenos Aires. "Me llena de orgullo poder entregarles esta documentación tan importante para ustedes, ya que los convierte en titulares de sus viviendas", expresó el jefe comunal a los beneficiarios reunidos en el salón del Centro de Jubilados y Pensionados de la calle Moreno casi Mitre. Y agregó que "hay un gran equipo trabajando a diario para poder resolver los problemas de escrituración y que este sueño se siga cumpliendo para más vecinos". En tanto que, Torrado destacó que por pedido de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal trabajarán para que "esta sea una Provincia de propietarios y no de inquilinos". "Le agradezco al Intendente por su cálida recepción, estoy muy contento de estar en esta ciudad entregando estas escrituras y participando de la firma del título, que los convierte en propietarios definitivos de sus viviendas", mencionó el director. El Grupo Esperanza fue uno de los beneficiarios en firmar el título de dominio de la propiedad donde desarrollan sus actividades. Desde el Municipio aseguraron que en los próximos meses se continuarán entregando escrituras para darles tranquilidad a los vecinos. Del acto de entrega también participaron el escribano asesor de la Escribanía General de Gobierno, Diego Molina; el director de Regularización y Escrituración Social de la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia, Federico Stamponi. También acompañaron los escribanos de la Escribanía General de Gobierno, Lucio Pellitti y Luis Fernández blanco; y el secretario de Hábitat y Asuntos Institucionales del Municipio, Javier Contreras. El acto se dio en el marco de la ley Nº 10.830, Escrituración Social Gratuita de la Provincia de Buenos Aires.





El Intendente entregó escrituras a más familias de la ciudad. Tener la escritura 26 años después Alicia Baldini vive en el barrio municipal desde el nacimiento de su hija, que hoy tiene 26 años; siempre soñando con la esperanza de tener la escritura que la reconozca como legítima dueña. Ayer fue un día especial para Alicia. En un emotivo acto realizado en el Centro de Jubilados, recibió el tan ansiado documento que le da la tranquilidad necesaria y tan esperada. Con la escritura de su casa en la mano, expresó "tengo una emoción que no te puedo explicar, del 1 al 10, 50 o 60. Estoy muy agradecida con todos los que hacen que las cosas fluyan. Nunca se den por vencidos, siempre hay alguien que te atiende y facilita para que todo salga bien". Junto a ella, Jorge Ricardo Bottcher también pudo festejar por haber recibido el título de propiedad de la vivienda que habita desde hace 4 años, por lo que manifestó estar muy contento y tranquilo con su escritura. Los encargados de felicitar a los vecinos de Campana y acompañarlos en el importante momento fueron el intendente Sebastián Abella, el director de Fortalecimiento de la Escrituración Social, Gonzalo Torrado y el asesor de la Escribanía General de Gobierno, Diego Molina, acompañados por los escribanos Lucio Pelitti y Luis Fernández Blanco. En ese marco, Torrado resaltó que la gobernadora María Eugenia Vidal les pidió que trabajarán para que "esta sea una Provincia de propietarios y no de inquilinos", y eso se puede realizar gracias al trabajo conjunto con el municipio.

