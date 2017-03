Aparecieron los campanenses que eran buscados tras el recital del ”Indio” Solari

Testimonio local Uno de los campanenses asistentes al recital del "Indio" Solari contó cómo vivió el antes y después del show "Había dos cacheos y te pedían la entrada. Y había más gente de seguridad" que en relación a otras presentaciones de Solari, afirmó Carlos Timoner en diálogo con LAD. "Dicen que se pasó un montón de gente a lo último. Lo que sí resultó dificil fue desagotar, porque había una calle transversal y casas, entonces era o una esquina o la otra. Ahi era un bardo: pudo haber sido una catastrofe", resaltó. "Adentro no pasó nada. Nadie vio avalancha ni nada. Para salir fue un bardo", remarcó de nuevo. Ayer por la mañana llegaron de Olavarría. Todavía se encuentran desaparecidas más de 30 personas. El recital dejó dos muertes, decenas de heridos y disturbios en la localidad del centro bonaerense. Tras el trágico recital del Indio Solari en la ciudad bonaerense de Olavarría, que dejó 2 muertos y decenas de heridos, los cuatro campanenses que no podían ser localizadores en las primeras horas luego de los incidentes ya están de regreso con sus familias en Campana. Ayer trascendió por las redes sociales que Zacarías, Pedro, Matías y Marcos arribaron el lunes por la mañana, poniéndole fin a la incertidumbre que habían generado finalizado el masivo conciento brindado el sábado por el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Dos personas fallecieron producto -se sospecha- de una avalancha ocurrida cerca del escenario. Hasta ayer a la noche, al menos otras 30 continuaban desaparecidas, aunque la Municipalidad de Olavarría confirmó que no tiene registro de ningun otro deceso. En un comunicado, Solari evitó hacer referencia a los incidentes que se produjeron en su recital y solo se limitó a arremeter contra el periodismo al señalar que "los medios están vendiendo pescado podrido". Además, calificó como "irreponsable y mezquina" la información que dan los medios sobre los hechos y los heridos. El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, rechazó este lunes cualquier responsabilidad por las muertes en el recital y apuntó contra la productora que organizó el show, porque le "mintió" al Municipio con la cantidad de gente que iba a concurrir. Horas antes de presentarse a declarar en calidad de testigo ante la Justicia, Galli explicó que "siempre se estuvo organizando un recital y un operativo máximo para 200.000 personas, pero la productora había dicho que había vendido entradas para 80.000 personas a una semana del show". "Yo no asumo la responsabilidad, la responsabilidad es de la productora que nos mintió considerablemente durante los días previos al show", aseveró el jefe comunal en declaraciones a radio La Red y Mitre Además, el intendente afirmó que maneja "información extraoficial de que se vendieron 325.000 entradas" por parte de Chacal Producciones, la empresa responsable de la organización del mega-rrecital. Hasta el fin de semana el presidente Mauricio Macri se sefirió al tema: "Tiene que ver con que entendamos este cambio que hemos emprendido, este cambio cultural, que cuando hay normas, y dicen ´tanta gente puede entrar a un lugar´...por ahí son antipáticas, ¿no? Muchas cosas a veces resultan antipáticas. Esto es lo que sucede cuando uno pasa por arriba de las normas".



Aparecieron los campanenses que eran buscados tras el recital del ”Indio” Solari

