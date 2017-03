MANUELA FALLECIÓ HACE POCOS MESES Y ESTUVO HASTA ÚLTIMO MOMENTO AL FRENTE DEL LOCAL Ese es el lema con el que apostó Pablo León esta segunda apertura del local "Las Mil Toallas". Junto a su mujer e hijos llevan adelante el negocio familiar que cumplió 70 años. Haciendo honor al nombre; mil recuerdos se le acercan de su madre y su infancia a Pablo León que luego de pasar por la muerte de sus padres en tan pocos meses decidió mantener en pie el mítico lugar de toallas ubicado en Becerra 843. "Fue muy duro la decisión de continuar. Mientras armábamos el local con Marcela (su mujer) nos venían los recuerdos, apasionamos en cada momento a mi mamá. Tiene mucha historia. Acá al lado funcionaba la Defensa Popular. Mi abuelo doblaba los diarios con Víctor M. Sánchez (después fundador de la Auténtica Defensa) en la esquina", recuerda. El jueves inauguró la Tercera Generación de "Mil Toallas", local que fue abierto hace 70 años por la abuela de Pablo, continuó la labor su madre y ahora es el turno de otra generación. Allí familiares, comerciantes y vecinos de la cuadra se hicieron presentes allí para acompañar a la dupla León-Payer. El padre Ariel Pérez bendiciendo el lugar. El Intendente Sebastián Abella también estuvo allí y le deseo un buen augurio a la familia "pasé toda mi vida pero nunca había prestado atención a este local. Desde probar los kartings en la década del 80-90 con mi viejo, mi abuelo guardaba el auto en la cochera a 20 metros. Andar por acá es como sentirme en el barrio". Luego agregó "les deseo lo mejor, ojalá que puedan agrandar el área de venta, buscando nuevos métodos. La tecnología e Internet ayuda. Hoy tenemos grandes cadenas de hoteles, ojalá puedan ser proveedores del hospital porque ahí hay una demanda importante. Que esta tercera generación pueda llegar lo más alto posible con este emprendimiento". Marcela también recordó a su suegra con palabras emotivas "estuvo hasta el último día y hora acá. Su vida entera la transcurrió acá. En honor, recuerdo y respeto a Manuela es que quisimos seguir con esto, no podía quedar ahí, tiene sus historias, sus años. Mucha familia de Campana se vistió en la casa de Las Mil Toallas y no lo podíamos dejar ahí". Si hay que destacar tres cosas Marcela apunta a la "calidad, mucha variedad y muy buenos precios". La esperanza y confianza son dos palabras fundamentales para todo ellos "en la base del trabajo es donde uno crece. Siempre desde el trabajo y esfuerzo. Nosotros estamos empezando de a poco, ofreciendo el producto y la idea es expandirnos a empresas, hoteles. Hay que conocer el rubro, apostando al futuro". El local estuvo dos meses en reforma. Pablo destaca el apoyo fundamental de su esposa y de su hermano Andrés "la fuerza de él fue importantísima, me ayudó mucho, me cedió la fe. Me concedió la concesión de la firma". Se guía por un mensaje que le dejó su mamá "siempre el padre piensa en los hijos. Siempre se piensa en el progreso. Los gringos o gente de antes eran así. Un poco nosotros lo llevamos en el corazón. Formamos y hacemos para lo que viene. Uno se va, pero la idea es que lo que queda siga creciendo". Tanto Marcela como Pablo apuestan al crecimiento del local "está levantando la zona, era necesario para la ciudad y el comercio salir de las dos calles transitadas, desprenderse de la Av. Rocca así se mueve el área comercial.", dice ella. Mientras que su esposo comenta "no somos derrotistas tenemos mucha fe en la gestión. Hay mucha gente remando. El país tiene que levantar y hacer el bien para todos. Primero está la persona, después el negocio". HERENCIA FAMILIAR Pablo y Marcela tiene cuatro hijos Pamela, Marcos, Martina y Teo, los dos más grandes serán ayudantes del local. La Auténtica habló con Pamela quien tiene 24 y dice "me emociona mucho, ella buscaba que alguien siga el emprendimiento, que cualquiera de sus nietos. Estar acá es increíble. Cuando era chica venía y me quedaba acá. Ella nos atraía no a la casa, sino al negocio de la abuela. En el último tiempo la ayudaba mucho. Era una necesidad mía que se continúe y no quede en ella". La joven destaca "calidad y variedad", "si bien no hay gran cantidad de una sola mercadería, va desde lo económico hasta lo más detallista. Hay toallones, ropa de bebé, repasadores, sábanas. No en cualquier lado se consiguen sábanas ajustables por separado". Como enseñanza le dejó la manera y la atención al cliente, "el trato era muy personalizado y cálido. De uno más, de uno a uno. Apostamos a eso". El Facebook para encontrarlos es "La Casa de Las Mil Toallas". El local abre de lunes a viernes de 9:00 a 13 horas y por la tarde de 16:30 a 20:30 horas. Los sábados de 9:30 a 14 horas.

