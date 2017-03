La Auténtica Defensa. Edición del martes, 14/mar/2017 Las Campanas no pudo con River y quedó eliminado de la Copa Federación







En un partido electrizante, el domingo perdió 4 a 1 ante River en Chacabuco. Dejó todo en la cancha y terminó el partido con 9 jugadores. El equipo dirigido por Luis Cejas y Carlos Navazzotti no pudo mantener ayer el resultado favorable con que visitaba a River de Chacabuco (2-1 en Campana) y terminó asi su participación en la Copa Federación al perder 4 a 1, no sin antes dejar todo en la cancha. Los dos equipos salieron con todo y las emociones no tardaron en llegar, y apenas jugado el primer cuarto de hora se habían marcado 4 goles. Las Campanas al minuto abrió la cuenta por intermedio de Nico González de penal, luego que Leonardo Fernandez le cometiera una falta en el área al propio González al derribarlo luego de un error grosero del arquero de River. Pero la alegría duró poco, ya que a los 2 minutos, River lo empató de tiro libre desde el sector izquierdo a traves de Alejo Falgari, que recorrió toda el área y se incrustó abajo, contra el segundo palo de Gustavo Sosa. En un ida y vuelta de área a área, el local estuvo a punto de ampliar el marcador a los 11 minutos a traves de Deantoni, cuando el remate se fue apenas alto. Casi inmediatamente, luego de una jugada individual por izquierda del jugador de River Martín Salinas y un formidable cambio de frente, el segundo pase dejó solo a Esteban Falgari que conectó un derechazo fortísimo, dejando sin chances al arquero de Las Campanas Gustavo Sosa. El 2 a 1 no amilanó al equipo campanense, quien salí en busca del empate; pero claro en un partido tan abierto y de tanto fervor, las oportunidades se daban en las dos áreas y un par de minutos después Deantoni le ganó la espaldas a Acuña, mandó el centro y Salinas convirtió de cabeza el 3 a 1 para los de Chacabuco. Las Campanas sintió el golpe, pero otra vez salió en la búsqueda del descuento y tuvo una situación clara cuando Michel Bustamante, de destacada actuación, conectó un centro de Román Vallejos de manera impecable y que ahogó el grito de gol el defensor Lazzaro al desviar la línea, lo que hubiera sido una merecida remontada del equipo de Cejas y Navazzotti. Luego el equipo se desorganizó y el local aprovechó el desconcierto, teniendo un par de oportunidades claras, pero el arquero Gustavo Sosa de muy buena actuación, impidió que el marcador se ampliara más todavía. Sobre los 35 minutos Nico González se va expulsado y prácticamente los últimos diez minutos el partido cayó en un pozo, ya que ambos equipos acusaban el cansancio de los electrizantes primeros minutos. En el segundo tiempo Las Campanas fue decididamente a buscar un gol, ya que el 3 a 2 abajo le daba la clasificación a seguir en el certamen "Carlos Tasistro" y aún con uno menos inclinó la cancha y estuvo a punto de lograrlo a traves de un remate de Vallejos se fue apenas ancho del palo derecho del arquero de River Fernandez, que solo atinó a mirar. Pero ir en la búsqueda del gol con uno menos hizo posible que River llegara claro a traves de Salinas, con un tiro que recorrió toda línea de gol y se fue de la cancha. Pero a los 8 minutos River alejó la esperanza del equipo de Campana, luego de una buena jugada y una mejor definición del delantero Falgari, que entrando solo por izquierda "picó" la pelota por sobre el cuerpo del arquero Sosa, y aunque la pelota ya entraba, Salinas aseguró con un toque corto. En la desesperación e impotencia, Las Campanas trató de frenar los avances del rival como podía y a los 24 se fue expulsado el volante central Daniel Miño. Aún así, el equipo sacó garra y corazón y los dos jugadores de más no se notaban en el campo de juego; acorraló a su rival contra su arco pero lamentablemente no pudo lograr la claridad en la definición. Entre discusiones y alguna pierna fuerte de se fue el partido y cuando el árbitro Daniel Muñoz dió por finalizado el encuentro, el festejo fue todo de los de Chacabuco, que clasificaron para estar entre los 8 mejores del torneo. River (Chacabuco) 4: Fernández, Villalba, La Barba, Di Toro, Bisso Lazaro, Deantoni, A. Falgari, M. Salinas, G. Salinas y E Falgari DT: Nanni Suplentes: Casella, Acosta, Llanos, Tessón, Yaconiani, Abacca y Nanni. Las Campana (Campana) 1: G. Sosa, Cejas, Acuña, barrios, Miño, R. Sosa, Vallejos, Odiart, Gonzalez, Bustamante y arce. DT: L. Cejas Suplentes: D. cejas, Pavón Miño, E. Ceja, Capdevila, Enrique y Lescano Goles: PT. 1´Gonzalez (LC) de penal, 2´ A. Falgari (R), 11´E. Falgari (R) y 13 M. Salinas (R) - ST: 8´M. Salinas (R) Cambios: Yaconiani, Llanos y Tessón x Bisso, E. Falgari y G. Salinas (R)- Pavón, Miño y Capdevila x J. Cejas, R. Sosa y Vallejos (LC) Expulsados: Gonzalez y Viñas (LC) Arbitro: Daniel Muñoz, asistentes: W. Trasens y M. Olivos

