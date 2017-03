La Auténtica Defensa. Edición del martes, 14/mar/2017 Defensores La Esperanza y Sarmiento no se sacaron ventaja







En un partido trabado y muy defensivo, el 0 a 0 fue un retrato de la ocurrido ayer por la tarde. Ambos equipos de la Zona 6 ya estaban clasificados para las próximas instancias del Torneo Federal C En la tarde de ayer, en el estadio de Puerto Nuevo, Defensores La Esperanza de Campana y Deportivo Sarmiento de Zárate se encontraron frente a frente, ambos con la tranquilidad de haberse clasificado para jugar los Playoffs del Torneo Federal C. En un partido donde primó lo defensivo, ninguna de los dos ataques pudo quebrar a su rival; sellando de esta manera una igualdad en cero. De esta manera Sarmiento se quedó con el liderazgo de la zona 6, colocando a su equipo automáticamente en el segundo cruce de la fase final del Federal; objetivo que hubiera sido muy importante para el "Defe"; pero no hay que restarle mérito al logro de haber pasado a segunda instancia. Lo que ambos equipos lamentarán de este cotejo, será los expulsados; ya que Canale y Rios (Def. La Esperanza) y Bargas (Sarmiento) se perderán al menos el próximo partido; ambos de gran importancia para la continuidad en el torneo. Sintesis del partido: Defensores de La Esperanza (0): Doello, Rios, Robles Barrios, Canale, Rosada, Dorregaray, Andrusyszym, Diaz, Godoy y Litardo. Suplentes: Cruz, Alejandro, Gimenez, Curto y González. DT: Rios y Tejera. Sarmiento (0): Duynevich, Vellani, Ledesma, Bargas, Fernandez, Groothuis, Scisci, Bellizzi, López y Murinigo. Suplentes: Abrigo, Boninsegna, Naveira, Casas y Bordolilo. DT: Diez Expulsados: 31´ Bargas (S). 84´ Canale (D) y 94´ Rios (D). Arbitros: Carlos Viglietti, Mariano Marcelo e Ignacio Costa. Cancha: "Carlos Vallejos" de Puerto Nuevo.

