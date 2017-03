La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 15/mar/2017 Primera D:

Por Gustavo Belsué Norberto Silvero:

"Nos costó encontrarle la vuelta" Cayó por la mínima diferencia ante Centro Español, que logró un gol de penal al cierre del primer tiempo. En el complemento, el auriazul intentó pero no pudo empatarlo, en un partido que pudo ser para cualquiera. Por la fecha 17 de la última categoría del fútbol argentino, Puerto Nuevo recibió al Club Social y Recreativo Centro Español en el Carlos Vallejos. El resultado fue victoria para el visitante por la mínima diferencia, con gol de penal, en un partido donde pudo ser para cualquiera. Como es habitual en la categoría, comenzaban las acciones en el Vallejos con ambos equipos midiéndose el uno al otro. La propuesta del equipo de Silvero era un 4-4-2 ofensivo con Ubiría y Roldan como delanteros. Por el lado de los de "Haedo", mostraron un 4-5-1 para jugar de contraataque. En el primer tiempo, se repartieron las acciones, aunque las más claras fueron de Puerto. En seis minutos, Hvala asustaba a los de Campana con un buscapié cerrado que por centímetros no llegaba a puntear Arin. Diez minutos más tarde, comenzaba a avisar el "portuario" con un centro de Michel Gómez, de gran partido, para que Colliard defina de volea, pero el hábil volante no engancho la pelota de la mejor manera para estampar el disparo en la red. Tan solo segundos pasaron para que nuevamente Michel Gómez sea protagonista de una jugada peligrosísima. Y es que luego de un centro de Peloso, el lateral izquierdo cabeceó fuertemente, pero la pelota se iba al travesaño y en el rebote, el mismo la rozó como pudo y se estampó en el palo, que posteriormente terminó en las manos del arquero. Enseguida respondía la visita con un contraataque de Hvala que quedo mano a mano con el arquero Berro, que intervino de manera perfecta para evitar el 0-1 a favor de los de Lopetegui. Puerto seguía generando peligro, pero al momento de definir no era preciso. Colliard tuvo la suya en 26 minutos tras una jugada colectiva con Ubiría, pero al momento de rematar el disparo se iba acariciando el palo. Se iba el primer tiempo y todo estaba encaminado para que se vayan al vestuario con el marcador en 0, pero un contraataque de Núñez terminó en un penal por una infracción de Roldán que al intentar quitarle la pelota lo engancho en la pierna derecha. El penal, fue intercambiado por gol por Ortega y de esa manera, se fueron al vestuario con la ventaja por parte del "gallego". En las acciones de la segunda mitad, Puerto salió decidido al empate proponiendo un sistema más ofensivo que en el primer tiempo, los laterales pasaron a volantear y los respectivos volantes Colliard y Peloso, pasaron a la ofensiva. De todos modos, el "Portuario" intentó el empate con más corazón que fútbol y no le alcanzó ni siquiera para generar peligro en el área. De las pocas jugadas que tuvo el complemento, la más clara fue de Roldán. En 18 minutos, el delantero que llevó la 10 en su espalda quedo mano a mano con Fleytas, pero al definir abrió mucho su remate y se fue apenas desviado. La visita no se preocupó mucho por ampliar la distancia en el marcador y cerró las líneas para evitar el peligro en su área. La estrategia que planteó Lopetegui en el complemento le salió a la perfección, ya que el resultado no varió y sin generar peligro en el arco de Berro, se llevó la victoria para Haedo. Resumiendo, Puerto Nuevo tuvo las jugadas más claras del partido pero sigue arrastrando los problemas de definición que se le presentan hace varios partidos para marcar. Centro se encontró con un penal que supo aprovechar y luego se cerró, impidiendo al local marcar el empate. Los de Silvero, siguen quedando en el 9 puesto y todavía en zona de reducido: a la espera de la finalización de la fecha. SINTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO 0: Luciano Berro; Antoni Rodríguez, Paulo Boumera, Joaquín Montiel, Michel Gómez; Santiago Aguilar (10ST Federico Godoy), Juan Peloso, Kevin Roldan, Franco Colliard; Gustavo Roldan (34ST Maximiliano Díaz) y Jorge Ubiría (21ST Nicolás Rodríguez). DT: Norberto Silvero. CENTRO ESPAÑOL 1: Iván Fleytas; Leandro Doval, Ramiro Lopetegui, Jeremías Retamozo, Sebastián Núñez; Sebastian Roldan, Lucas Quintana, Hugo Ortega, Nazareno Hvala (44ST Giuliano Lázaro); Cristian Arin (25ST Emanuel Casteñeda) y Pablo González (21ST Luciano Chamorro). DT: Juan Lopetegui. GOL: 45PT Hugo Ortega (CSRE) -p-. AMARILLAS: 27PT Pablo González (CSRE) - 35PT Nazareno Hvala (CSRE) - 45PT Santiago Aguilar (CAPN) - 15ST Jorge Ubiría (CAPN) - 36ST Iván Fleytas (CSRE) - 42ST Leandro Doval (CSRE). EXPULSADOS: 33ST Kevin Redondo (CAPN) - 33ST Emanuel Castañeda (CSRE). ÁRBITRO: Sebastián Martínez (bien). ASITENTES: Mariano Brunero y Analía Fernández.

JUAN IGNACIO PELOSO INTENTA ARMAR JUEGO ANTE UN PLANTEO NETAMENTE DEFENSIVO DEL RIVAL





Gustavo Roldan en acción. El "10" de puerto tuvo una oportunidad clarisima en el complemento en un mano a mano con el arquero fleytas, que se fue apenas desviado





Hugo ortega, de centro español, convierte desde los doce pasos en el minuto 45 del primer tiempo, cuando todo indicaba que se irian a los vestuarios sin sacarse ventaja



