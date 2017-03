Cristian Casás y Pedro Paolín hicieron fuertes declaraciones periodísticas en el programa "Informes América", de Rolando Graña, primero; y luego en "Campana Política", de Rubén Carneiro.

A mediados de enero, durante una edición del programa "Campana Política" conducido por el periodista Rubén Carneiro y que se emite por Canal 15 Cablevisión Campana, fue entrevistado Cristian Casás, Secretario Gremial del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) Seccional Bajo y Delta Paraná.

En esa oportunidad, dijo haber denunciado ante la justicia al actual Secretario General, Héctor "Piru" Rojas, conjuntamente al Secretario de Actas del SUPA, Rodrigo Castaño, al Secretario General del Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines (SEAMARA), Juan Carlos Vega, y al Delegado Normalizador de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA), Rodolfo Cerroni, con funciones en Lima.

"Los denuncié en la Fiscalía Nro. 7 de Zárate, en la Comisaría primera de Zárate, en la DDI de Zárate, en la Fiscalía General de Campana y en el Juzgado Federal. Los denuncio porque usan el sindicato de pantalla para negocios turbios que tienen ellos: narcotráfico, piratería, extorsión, aprietes", aseguró Casás en la pantalla de Canal 15, diálogo que reprodujimos en nuestra edición del 19 de enero.

En esa oportunidad, Casás señaló que temía por su vida, dado que le habían baleado el frente de su hogar, y también aseguró que Rojas era dueño de una empresa de servicios, Trabajos Portuarios, la que mayormente operaría en Lima y en Zárate, circunstancia incompatible con su rol gremial en el SUPA Bajo y Delta Paraná.

En una entrevista a La Auténtica publicada el 12 de febrero, Héctor Rojas negó todas las declaraciones de Casás, y explicó: "Todo este tipo de tironeos pasan cada cuatro años" en relación a que se aproximan las elecciones gremiales, y que eran "herramientas que algunos compañeros utilizan equivocadamente para tratar de llegar".

Bajo el título "La mafia de los puertos – Droga y denuncias de amenazas", la semana pasada Cristian Casás fue entrevistado por Rolando Graña para el programa "Informes América". En la oportunidad, se sumó Pablo Paolín, también con pasado en el SUPA Bajo y Delta Paraná: "Los puertos de Zárate y Lima están sucios por culpa del sindicato. Los empresarios no quieren venir porque los corren, los presionan" aseguró frente a los micrófonos de América TV.

Más amenazas y sospechas

Luego del informe emitido en América TV, esa misma semana, Cristian Casás y Pedro Paolín volvieron a ser entrevistados por Rubén Carneiro para el programa "Campana Política", de la señal local de Cablevisión.

"En principio –comentó Casás- la causa no se ha movido. Incluso he hecho otras denuncias. (…)Es muy extraño. La bronca nuestra es que toda la sociedad lo sabe. Sabe el tema del narcotráfico, sabe lo que hace el sindicato, lo que hacen Rojas, Vega, Cerroni, con la empresa Trabajos Portuarios. Todos lo saben. ¿Y la Justicia no lo sabe? No tienen ganas de salir a trabajar, no tienen ganas de investigar. La UIF, la AFIP, la PROCELAC, ¿por qué no investigan? Ya pasó la Feria Judicial. Yo estaba esperando que se levante la Feria para ver si empezaba a caminar un poquito. Se ve que no. Se ve que todavía siguen de Feria".

Durante el programa, de Canal 15, Casás dijo también que había presentado una nueva denuncia ante la justicia, ahora a la cooperativa FEMPINRA, que tendría actividades en la terminal Zárate Port. "Son socios, todos los mismos secuaces: están el señor Héctor Rojas, del SUPA, Cerroni, Delegado Normalizador de la FEMPINRA, Vega, Secretario General del SIAMARA, Oscar Lango, Delegado Normalizador de la FEMPINRA y secretario de la Cooperativa. Está Luciano Reynoso, Ávalos, Quevedo… hice la denuncia del vaciamiento total que hicieron de Zárate Port cuando estaba todo incautado porque hubo un fallecido ahí. Incautaron todo, estuvo Prefectura. Había mineral de hierro. Desguazaron y vaciaron todo por un monto estimado de U$S 7 millones. Lo vaciaron todo. No dejaron nada. Yo agarré y llevé pruebas a la fiscalía. Llevé fotos de como estaba antes y como lo dejaron ahora".

120 días sin novedad

Por su parte, Pedro Paolín, quien integrara hasta hace 3 años la comisión directiva del SUPA Bajo y Delta Paraná como Revisor de Cuentas, aseguró durante el programa televisivo que recibió dos diferentes amenazas, supuestamente por sus intenciones de conformar una lista opositora a la de Héctor Rojas.

Concretamente, señaló a Rodrigo Castaño, vecino de Campana quien tendría un cargo en la comisión gremial del SUPA Bajo y Delta Paraná. "El día 7 de diciembre –dijo Paolín- me encuentra una la estación de servicio cargando combustible. Empezó a agredirme a los gritos, llegó a golpearme, y me dijo que la próxima vez que me encontrara me iba a pegar un tiro. Pero no lo hizo en voz baja. Lo hizo en voz alta. Y con un grado de impunidad, que llegó a decir ‘ahí están las cámaras, pedilas’. Eso es impunidad".

Paolín también relató que casi un mes después, el 3 de enero de 2017, volvió a recibir amenazas, ahora en la puerta de su hogar, de dos desconocidos y armados: "No hagás más denuncias, te va a ir peor" le habrían dicho. Según Paolín, ambas denuncias las radicó en la UFI 2 de Campana (a cargo de Matías Ferreirós y Alejandro Irigoyen) pero fueron tramitadas por separado en vez de ser unificadas. En este sentido, Paolín sospecha que la "distracción" de la UFI 2, podría tener que ver con cierta intencionalidad de diluir la denuncia contra Rodrigo Castaño por agresiones y amenazas.

"Tendrían –dijo Paolín- que haber unificado las causas por amenazas. Pero las separaron, y como en la segunda denuncia no hay nombres, la archivaron, cuando en realidad me amenazaron por la denuncia de amenazas que había hecho anteriormente (la de Rodrigo Castaño). Hace 120 días que hice la denuncia. Todavía no me citaron. Me podrían haber matado 120 veces. ¿Sí? Pero antes de esto, cuando yo estoy con éste secretario en la UFI 2 me plantea (antes me lo había dicho la chica de la entrada) que lo mío había pasado a mediación. Y yo le digo ¿Pero cómo mediación? Si yo no pedí nada, todavía no ratifiqué denuncia, y yo no quiero mediación. ¿Cómo voy a mediar con una persona que me está golpeando y amenazando de muerte? No quiero mediar nada. Puedo mediar con un vecino que tengo problemas por una medianera, pero con una persona que te está amenazando de muerte, no puedo mediar. Entonces me dijo, espere que lo citen, y cuando lo citen dígale que no. Por eso digo: hace 120 días que hice la denuncia, y todavía no sé nada. Me podrían haber matado 120 veces".

Plata de los trabajadores

En otro momento de la entrevista realizada por Rubén Carneiro, Paolín vuelve a inferir que tanto el atentado que sufrió Cristian Casás como las amenazas que sufrió él mismo, fueron acciones perpetradas por un mismo grupo de personas, lideradas por Héctor Rojas. "El tema –dijo Paolíni es que es la misma gente que le baleó la casa a Cristian Casás en Noviembre. ¿Qué casualidad, no? Porque a mí hace 3 años que esta gente me dejó sin trabajo. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué a los dos? ¿Cuál es el motivo? Lo que pasa es que este muchacho Rojas, tiene una forma de trabajar… porque éste muchacho que me agrede, me insultaba gritándome: ‘Este es el que se quedó con la plata de todos los trabajadores portuarios’ ¿Yo cómo hago para quedarme con la plata de todos los trabajadores? Yo era Revisor de Cuentas de ese momento, pero no manejaba dinero. Lo que Rojas le dice a él, al otro y al otro… porque sabe a quién le dice, porque sabe quién va a ir a actuar. Quizás este muchacho (Rodrigo Castaño) esté arrepentido de lo que hizo, no sabe dónde se metió. Pero si a éste muchacho le corresponde ir preso, yo quiero que vaya preso. No quiero mediar. Porque es la tercera vez que me lo hacen. Y es la primera vez que yo denuncio. Entonces, primera vez, segunda vez, tercera vez… ¿La cuarta que hacen? Me pegan un tiro. Es lo que hace Rojas: utiliza así a la gente. Usa a esa gente, sabiendo cuál va a ser la actitud de esa gente. Porque a si mí viene Rojas y me dice ese se robó todo, y sé que si alguien se robó todo es Rojas y Fernando Casás (primo de Cristian Casás), porque son los que firman para sacar plata del banco. Yo no tengo para sacar plata del banco. ¿Cómo hago yo para robar plata? Lo que tengo es mío, yo puedo probar lo que tengo".

Emport y Sepsa

Ya sobre la actividad portuaria propiamente dicha, y en relación con la entrevista anterior, Rubén Carneiro consultó a Casás sobre el normal desenvolvimiento de las empresas de servicios portuarios Emport y Sepsa, cuyos titulares Antonio Nuñez, y Luciano Silva, realizaron denuncias periodísticas sobre presiones gremiales direccionadas a malograr sus tareas y así dar lugar a "Trabajos Portuarios", una de las empresas de servicios de la que uno de sus socios sería Héctor Rojas.

"Sí –contestó, Casás- pero con problemas y amenazas. Rojas no se quiere quedar quieto hasta que no voltee a esa empresa (Emport). Podemos nombrar todo el día gente. Con el tema del vaciamiento de Zárate Port que había mencionado antes, lo tenés a Pablo Ferulano, a Hipólito Benzo, a Daniel González… me canso de nombrarte gente que está en lo mismo. No sólo con el vaciamiento, sino con el narcotráfico. La empresa del cordobés Conte… infinidad de gente. (Marcelo) Flecher, el de la Aduana, ese es otro muchacho que no hace investigación alguna y sabiendo todo. Es lo que yo me pregunto ¿será cómplice de ellos?".



Cristian Casás y pedro paolín durante el programa "Campana Politica" de Rubén Carneiro





Uno de los documentos presentados por Casás a la justicia, dice que Rojas es socio en la empresa Trabajo Portuario.

"Fácil y sencillo"

Promediando la entrevista de Carneiro a Casás y Paolín, el periodista les dice que la gente puede pensar que ellos denuncian a Héctor Rojas porque quedaron afuera de un negocio. "Nosotros –contestó Paolín- siempre fuimos amenazados, porque a nosotros nos propusieron entrar dentro de los negocios del narcotráfico y nos negamos rotundamente. Nosotros ya sabíamos lo que él (Héctor Rojas) estaba haciendo. Pero si nosotros abríamos la boca nos quedábamos sin trabajo. Y todos tenemos familia".

¿Pero de algún modo fueron cómplices de esa circunstancia?

PP: Seguro que sí. Y lamento no haber salido antes a hablarlo. Y tuve que esperar a que me pasara lo que me pasó. Y poner en riesgo a mi familia. Capaz que la puse en riesgo antes también. Pero, ¿quién sale a denunciar antes?

Si estoy observando algo, y quiero quedar afuera del sistema de corrupción, voy y denuncio…

PP: ¿Sabe por qué no nos correspondía hacer eso? El gremio, ni la gente que estaba en el gremio participó de eso. De esa parte, él solo fue. ¿Sí? Los que estábamos en ese momento en el gremio… él usaba la chapa del gremio. Si existía el tema de droga, no estaba la droga guardada en el Sindicato. (…) Nosotros tres éramos amigos, hermanos. Compartíamos vacaciones, asados con familia, hijos. No de ahora, 22 años de amistad. No había, ni existía problema entre nosotros. Al contrario.

¿Ud. trabajaba en la empresa de Rojas?

PP: Cuando a él le han preguntado si tiene una empresa, dice que no. Y tiene razón. No tiene una, tiene dos. Trabajo Portuario y Delta Logistic. Estamos hablando de tema laboral. Es un tema muy grande. Yo no iba a perder mi trabajo o hacerme el héroe y decir: "Yo me voy porque Rojas tiene una empresa". No tenía sentido porque políticamente no iba a poder hacer nada, judicialmente no iba a poder hacer nada, y gremialmente menos. Uno sabe que esa es su condición. Ahora, si yo tuviese un respaldo en ese momento, sí me voy. Pero no había respaldo. No lo hay hoy. Mire las cosas que están pasando y ni siquiera hay respaldo. La empresa Trabajo Portuario empieza siendo de un abogado, que es el representante legal de la Asociación Marítima Portuaria, de Juan Carlos Smith. El abogado es el dueño de esta empresa, junto con Vega y Rojas. En una discusión que tienen ellos, se aparta el abogado de Smith. Cuando ingreso a trabajar estaba Martínez Chás (como titular). Pero yo no entré a trabajar con el Boletín Oficial en la mano, ni pidiendo documento de los dueños. Después si yo me entero, tengo que morir callado. Inclusive, la dirección que tiene la empresa, es donde tiene el estudio Martínez Chás. Acá tengo un papel en el que el Juzgado notifica a los tres dueños Rojas, Vega y Cerroni, donde los declara en rebeldía y me tiene que indemnizar por el despido. Rojas tendría que haber dicho: "es verdad, tengo una empresa, me equivoqué y me voy". Pero no quiere despegarse del gremio. Por algún motivo será.

C.C.: No puede, porque el círculo está cerrado: El gremio como pantalla, tenés la empresa… tenés todo el movimiento, la entrada y salida del puerto cuando quiere. Es fácil y sencillo.