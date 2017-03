NOTICIA RELACIONADA: El Historial:

Villa Dálmine - Chacarita Jrs.

Por Gustavo Belsué Hace 37 años que no logra vencer al "Funebrero". El partido pendiente de la 7ma. fecha se juega desde las 20 hs. en Mitre y Puccini y será televisado en vivo por TyC Sport. Villa Dálmine recibe hoy en Campana la visita de Chacarita Juniors, para disputar el partido pendiente de la 7ª fecha del torneo. A cuatro días de su debut, Villa Dálmine vuelve a presentarse como local ante Chacarita Juniors, en el partido que había quedado pendiente desde el año pasado. Será el primer partido entre semana de los tantos que se deberán jugar para poder completar en tiempo y forma las 25 fechas que le quedan al torneo del Nacional "B". El Viola, tendrá en frente un rival al que no vence desde 1980. Una racha adversa que se acrecentó desde el retorno de Dálmine a la B metropolitana, donde volvieron a enfrentarse después de varios años y jugaron 9 partidos desde entonces en los que el violeta no pudo obtener triunfos (5 derrotas y 4 empates). El equipo que dirije Facundo Argüello deberá salir a buscar una victoria para sumar tres puntos que lo acerquen al objetivo de clasificar a la Copa Argentina y no podrá contar con Pablo Ruíz, quien en el partido del último fin de semana ante Santamarina llegó a la quinta amarilla y deberá purgar una fecha de suspensión, y en su reemplazo entraría al equipo el juvenil Juan Mazzocchi, sumándose al ataque junto a Carboni y relegando unos metros más atrás a Burzio. Quedan dos fechas para finalizar la primera rueda y debe estar entre los primeros doce de la tabla para lograrlo. Por ahora, se ubica en el 13º puesto, a un punto del último clasificado, por lo que cada punto que sume en los partidos ante Chacarita y Flandria serán muy valiosos. De esta manera, los once de Argüello saldrían a la cancha con Fernando Otarola; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Jorge Demaio; Pablo Burzio, Horacio Falcón, Federico Recalde, Lucas Favalli; Juan Manuel Mazzocchi y Leonardo Carboni. El resto de los 19 convocados, de los cuales uno quedará afuera del banco, serán Sebastián Blázquez, Federico Acosta, Luciano Recalde, Fabrizio Palma, Gaspar Lezcano, Diego Núñez, Jonathan Figueira y Ezequiel Cérica. Por su parte, Chacarita llega golpeado luego de perder el clásico ante el Chicago del "Huevo" Rondina. Sin embargo, sigue prendido en el lote de equipos que pretende alcanzar los puestos de ascenso (hoy lo ocupan Brown de Madryn y Argentinos). Pese a la derrota, el DT Walter Coyette pondrá en cancha el mismo equipo que jugó el pasado viernes. Es decir que los once de Chacarita en Campana serán Emanuel Trípodi; Nahuel Menéndez, Germán Ré, Federico Rosso, Maximiliano Paredes; Diego Rivero, Miguel Mellado, Nicolás Oroz; Maximiliano Casa, Matías Rodríguez y Rodrigo Salinas. En tanto que el resto de los 20 convocados son Lucas Álvarez, Gian Groci, Juan Cruz González, Daniel Ibáñez, Joaquín Ibáñez, Leandro Barrera, Elías Alderete, Matías González y Jonathan Rodríguez. Dos de ellos quedarán afuera del banco de suplentes. El partido será transmitido en vivo por la pantalla de TyC Sports. Mariano González será el encargado de impartir justicia y estará acompañado de los asistentes Christian Arregues y Edgardo Sager y del cuarto árbitro Federico Presa.

HOY EL JUVENIL JUAN MAZZOCHI SERÍA TITULAR

Villa Dálmine enfrenta hoy a Chacarita tratando de quebrar el maleficio

