Ya se aplica la Tasa de Red Vial en la compra de combustibles

El dinero será destinado al asfalto Lo recaudado por la Tasa de Seguridad Vial irá a parar a un fondo afectactado a la pavimentación y reparación de las calles de la ciudad. Así lo indicaron fuentes municiaples ayer. Ese había sido uno de los principales argumentos de los concejales y mayores contribuyentes que le dieron el visto bueno a las ordenanzas Fiscal e Impositiva. En los últimas semanas la gestión Abella encaró el mejorado de varias calles, entre ellas, segmentos de la Vigalondo en el barrio Malvinas; y del boulevard Dellepiane, de Belgrano y de Becerra en el centro. También avanzó en la colocación de asfalto en frío en Las Campanas. Con el comienzo de la recaudación de la Tasa de Red Vial, este tipo de mejoras deberían incrementarse. Según la normativa, la tasa se cobra "por la prestación de los servicios que demande el mantenimiento, conservación, modificación y/o mejoramiento de todo el trazado que integra la red vial municipal, incluidas las autovías, carreteras y/o nudos viales". Clarín publicó una nota donde especialistas cuestionan la su legalidad. Desde el plano local, aseguran que la recaudación total anual no justifica la caída en el nivel de ventas que produce el gravamen. La polémica por la aplicación de la Tasa de Red Vial en la compra de combustibles traspasó las fronteras de Campana y llegó a los medios nacionales: ayer Clarín publicó una nota donde diversos especialistas tributarios aseguran que la medida es "incostitucional". Según el reconocido diario, en marzo nuestra ciudad se enlistó entre los municipios que cobran dicha tasa, prevista por las ordenanzas Fiscal e Impositiva aprobadas por Mayores Contribuyentes en el mes de enero. "Es inconstitucional", explicó Humberto Bertazza, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. "Es una tasa ilegal, la cobran en abstracto. Se quedan con 30 o 40 centavos por litro de combustible y ese pago no está relacionado con la mejora del asfalto de las calles o con la recolección de la basura", ejemplificó el tributarista Jorge Gebhart. "La tasa vial no es legal", sentenció el también tributarista Darío Rajmilovich. Arturo Lisdero Molina, experto en Transporte, explicó: "No son tasas. No corresponden a un servicio prestado efectivamente ni tienen proporcionalidad y se convierten en impuesto. La ley de coparticipación federal prohíbe imponen impuestos análogos a los que nacionales que se coparticipan". "Como existe el ITC (Impuesto a la Transmisión de Combustibles) que es coparticipado, ni las provincias ni los municipios pueden imponer un impuesto similar", agregó. Los municipios "lo hacen por necesidad de recursos, pero es al margen de la ley. La mayoría de los contribuyentes lo termina aceptando y el municipio actúa por una cuestión de oportunismo", indicó Rajmilovich. El problema con estas tasas es que fallan gravemente en la proporcionalidad", cuestiona Lisdero Molina. "Me gravan todos los litros que compro, pero no necesariamente yo los gasto en el partido que me está gravando", destaca. "Vivo en Campana, en un barrio cerrado, pero trabajo en Capital. Cargo en la estación de servicio cerca de mi casa, me gravan sesenta litros de combustible, pero yo luego de un kilómetro o dos, me subo a la autopista que no mantiene el municipio de Campana y me voy hasta Buenos Aires. De los 140 kilómetros que hice en el día, solamente 10 se hicieron en Campana, pero el combustible estaba en su totalidad gravado", ejemplifica. El arquitecto local Jorge Bader aseveró en una de sus columnas dominicales publicada por LAD, que las ciudades donde se aplica la tasa registran una "caída de las ventas de hasta un 4% por parte de las bocas de suministro". Sostuvo además que, en base a un parque automor de 30 mil vehículos que cargan 45 litros de combustible tres veces al mes, la recaudación municipal se elevaría a los $1.620.000 anuales, algo que sin embargo "permitiría apenas la ejecución de una cuadra y pico" de asfaltado. "¿Cuál es la verdadera ventaja en términos de costo beneficio? ¿La tasa a aplicar responde a un plan de inversión especifico ya diseñado?", cuestionó. Ante la consulta de LAD, desde el Municipio confirmaron los montos imponibles van de los 0,15 a los 0,40 centavos por litros -dependiendo el tipo de combustible-; que la tasa comenzó a aplicarse el lunes 13; y que lo recaudado irá a un fondo afectado destinado a la reparación y pavimentación de calles.

