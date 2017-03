Con paro a nivel nacional, sigue la protesta docente

P U B L I C



La huelga de 48 horas convocada por la CTERA arranca hoy. Ayer la negociación provincial volvió a entrar en un impase cuando los principales gremios faltaron a una reunión en el Ministerio de Economía. En Campana, el acatamiento fue dispar. Esta semana no hubo clases en la provincia de Buenos Aires y aún no se sabe si el viernes retornarán -miércoles y jueves hay paro nacional-, por lo que el conflicto no parece tener rápida resolución. Para ayer a las 14:30 estaban convocados todos los gremios al Ministerio de Economía provincial, pero el sindicato del preceptor Roberto Baradel, Suteba, no se presentó por considerar "ilegal" la conciliación obligatoria. A pesar de ello, la administración de María Eugenia Vidal los citó nuevamente a los docentes pero acudieron solamente AMET, UPCN y Soeme. Allí, el encuentro pasó a un cuarto intermedio y se volverán a reunir el jueves, esperando una mayor convocatoria. "AMET pidió cuarto intermedio, que el sector gremial acompañó, tratando de tener una mayor participación en las mesas de trabajo. En conjunto se acordó que sean 48 horas para que el resto de las organizaciones se sumen al trabajo en comisión para solucionar el problema salarial", explicó a la salida Rubén Landivar, secretario general de UPCN. Por su parte, Baradel estuvo este martes junto a la CTA, que llamó a un paro nacional, y allí ratificó que las propuestas del Gobierno son "por debajo de la línea de la pobreza" y pidió nuevamente una paritaria nacional. "El jueves vamos a movilizarnos a la gobernación para que mejoren la propuesta y la semana que viene a Plaza de Mayo para que Macri entienda que tiene que dar una respuesta al reclamo de los trabajadores", sentenció. Y agregó: "Le reclamamos al Gobierno que nos convoque a discutir salarios por fuera del margen de la conciliación obligatoria, que es ilegal y pretende acallar el reclamo. Si el Gobierno está dispuesto a mejorar la propuesta y discutir salarios y nos convocan, ahí vamos a estar". La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, brindará hoy una conferencia de prensa a las 11:30 en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de Gobierno provincial. Acatamiento desigual La Auténtica Defensa realizó un relevamiento en algunos de los establecimientos educativos del centro y la perisferia de la ciudad. El acatamiento fue dispar según la institución consultada. Como algunas de las referentes consultadas explicaron que debía pedirse autorización a inspección antes de revelarse datos, omitimos identificar la totalidad de instituciones relevadas. Así, en una reconocida escuela del casco urbano, señalaron que "dependiendo la hora hay o no profesores". Cuando esté medio pasó por allí, el establecimiento estaba casi vacío. En los barrios las escuelas consultadas tenían en su mayoría sus aulas vacías, con la notable excepción de una de zona sur, que se mostró con bastante actividad. En la plaza Eduardo Costa, se extendieron dos grandes banderas que, durante todo el día, expusieron consignas sobre el reclamo de los maestros.



Con paro a nivel nacional, sigue la protesta docente

