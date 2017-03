La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 15/mar/2017 Exitoso show de Los Carabajal en Campana







La popular agrupación presentó un concierto en homenaje a los cuatro años del Pontificado del Papa Francisco. "Gracias estamos muy felices. Nos llena el espíritu y el alma de compartirlo con tanta gente de esta manera", expresó Mario Carabajal tras el show. A sala llena, Los Carabajal protagonizaron el sábado último un show gratuito en el gimnasio "Pascual Sgro" del Club Ciudad de Campana, donde el público local disfrutó de un gran repertorio en homenaje a los cuatro años del Pontificado del Papa Francisco. Con la organización del Centro Cultural Campana y el auspicio del Municipio, la velada musical además tuvo un fin solidario. Durante la jornada, los asistentes al espectáculo pudieron realizar una contribución que fue destinada a la Capilla San Juan Bosco y el Oratorio María Auxiliadora de Campana y el Hogar Sagrado Corazón de Jesús y Merendero Monseñor Romero de Zárate. Con un excelente marco de público, la popular cantata santiagueña interpretó más de 12 canciones que variaron entre los ritmos de zamba, gato, escondido, vals y milonga. El público presente acompañó el show bailando al compas de los temas tradicionales y ya popularmente conocidos. Tras el show La Auténtica Defensa dialogó con Mario Carabajal uno de los integrantes quien afirmó su agradecimiento y alegría por el show brindado ""estamos muy felices. Nos llena el espíritu y el alma de compartirlo con tanta gente de esta manera. Es lindo cantar temas tradicionales que forman parte de los Carbajal. Me sentí feliz, querido y amado". "El amor de la gente se siente de una manera muy especial. El ida y vuelta que sucede con lo que ofrecemos la gente lo devuelve, es una comunión muy especial. Nos vamos felices. Una ciudad hospitaliaria, muy cariñosa", concluyó. Fue un show de excelencia no solo por la calidad de los artistas sino porque además se convirtió en una maravillosa posibilidad para ayudar a quienes más lo necesitan. Además del Municipio, auspiciaron esta actividad Axion Energy, el Club Ciudad de Campana y la Dante Alighieri. También adhieren el Obispado de Zárate-Campana; el Rotary Club; Imenic; y el Colegio Santo Tomás de Aquino. El grupo Los Carabajal se encuentra festejando en este 2017 sus 50 años de trayectoria y en relación a eso Mario comentó que festejarán el 20 de Mayo con una presentación en el Luna Park con invitados especiales, ex integrantes y material audiovisual. Así como también el público podrá recorrer el stand santia-gueño de la Feria del Libro 2017 donde expondrán su libro por su trayectoria.

