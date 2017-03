Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez Nunca es tarde, al final estamos aprendiendo como sociedad a mirar en profundidad. Entendimos que el paro docente es político, que el a Solari se le nubló el cielo y que sus millones y avión privado no alcanzarán para secar sus lágrimas de cocodrilo, que Chabán no murió en vano y que el intendente de Olavarría, el chico PRO Ezequiel Galli, no está preparado para administrar siquiera el consorcio de un edificio. Vuelve la violencia en el fútbol, en las calles regresan los trapitos que veranearon en la costa, ya nadie habla del papelón en las entregas de los premios Oscar y las hojas empiezan a caer sin piedad. Qué nos enseñó este verano? A despojarnos de las ideas preconcebidas, a no alterarnos con la intolerancia de aquellos que no aceptan la diferencia, a entender que la historia, si no se sana, se repite. Es una época en la que no resisten las caretas. Diría Cervantes, señal de que cabalgamos, Sancho! Veo como todo aquél que no ha entrenado la paciencia, colapsa; quiénes no han fundamentado sus argumentos en el bien común, son descubiertos y los que se creyeron superiores, son invitados a bajar de sus caballos. Celebro este tiempo en el que grandes verdades salen a la luz, bienvenidas sean.







El Panóptico:

Caretas

Por Fabiana Daversa

