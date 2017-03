Cervecería Antares festejó su primer Aniversario en Campana

La noche del jueves, el local se colmó de decenas de habitués invitados para festejar con los anfitriones que no paraban de llenar pintas y culminó con súper torta de cumpleaños incluída. El primer año de la cervecería en la ciudad se festejó con la tradición y el espíritu cervecero: mucha cerveza artesanal, alegría y buena música. No faltaron música en vivo, globos, serpentinas y la visita de los amigos cerveceros. El local en el que reina la cerveza artesanal propia, se encuentra ubicado en la calle 9 de julio 717 (entre Belgrano y Moreno) a metros de la plaza principal de la ciudad. Cuenta con capacidad para 200 personas y como detalle de ambientación tiene un patio interno que aporta calidez y transforma al local en un "jardín de cerveza", como lo han bautizado sus creadores. La propuesta irresistible de Antares es el happy hour de cerveza artesanal. Es decir, dos pintas al precio de una por persona. Los tamaños a elegir son: media pinta y pinta todos los días de 18 a 20:00 hs. En cuanto a la variedad, hay para todos los gustos: Kölsch, Scotch Ale, Porter, Honey Beer, Cream Stout, Barley Wine, India Pale Ale e Imperial Stout y las 2 variedades de cervezas rotativas: Las "Cervezas de Estación", la "Selección del Brewmaster". Todas cervezas propias. La cerveza puede estar acompañada por unas "papas Antares", un clásico imperdible! La carta también ofrece más de 60 opciones en tablas, tapas, especialidades, platos principales y postres que maridan perfectamente con las variedades de cervezas Antares. Además hay riquísimas y abundantes picadas. Como alternativa se pueden pedir hamburguesas gourmet de elaboración casera, ensaladas y sandwichs de lo más originales. Contacto: FB: facebook.com/CampanaAntares Dirección: 9 de Julio 717, Campana. Abierto de lunes a domingo, desde las 18:00 hasta las 3:00 horas. Sobre Antares: La historia de Antares comienza en 1998 cuando tres amigos, Leo, Mariana y Pablo, deciden transformar su pasión por la cerveza en una profesión al instalar una pequeña fábrica en el centro de Mar del Plata. A partir de allí, la propuesta no paró sumar adeptos y los locales Antares se fueron multiplicando en todo el país. Sus cervezas se elaboran con las más puras materias primas y respetando los procesos que requiere la naturaleza para lograr un producto natural con el mejor sabor. Antares ha sido reconocida con varios premios como "Cervecería del Año 2013" en la South Beer Cup y el "Sello Azul" de "Hecho en Mar del Plata", reconocimiento de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón a empresas marplatenses que se destacan por su excelencia y la calidad de sus productos.







Cervecería Antares festejó su primer Aniversario en Campana

