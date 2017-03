Desde la muerte del doctor Manuel Blanco se sucedieron al menos tres jueces subrogantes: Gabino Ziulu, Laureano Durán y María Servini de Cubría. "Luego de que la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la ley de subrogancias 27.145 y anuló la designación de quienes se desempeñaran como jueces subrogantes, el Consejo de la Magistratura de la Nación designó en febrero de 2016 jueza subrogante para ejercer la competencia electoral del Juzgado Federal N° 1 de La Plata a la Dra. Servini de Cubría", recordó el abogado Gonzalo Fuentes. En diciembre pasado, Servini de Cubría presentó su renuncia a ejercer esa subrogancia. Hoy subroga el juzgado Ziulu, titular del Juzgado Federal N° 2 de esta ciudad, de competencia, civil, comercial, en lo contencioso administrativo y previsional. "El dato llamativo es que se prevé cubrir esa vacancia con el juez federal de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta, que no posee especialización en la justicia electoral. Lo concreto es que Culotta fue respaldado a mediados de diciembre del año pasado por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, donde se aprobó su pedido de traslado a La Plata desde Tres de Febrero. Ello implica que, de prosperar, no sería juez subrogante, sino titular", dijo Fuentes. En tanto, el juez Ziulu afirmó al diario capitalino La Nacion: "Hay preocupación por las reiteradas subrogancias. Este cambio constante no es bueno". Ziulu tiene experiencia en materia electoral. Fue el primer juez que subrogó el juzgado y la subrogancia volvió a recaer en él luego de la renuncia de Cubría. "Lo ideal sería tener un juzgado sólo abocado a la materia electoral", opinó el magistrado.

Desde la muerte del doctor Manuel Blanco, en el Juzgado Federal Nº1 de La Plata se sucedieron al menos tres jueces subrogantes.



Sucesión de jueces electorales en la Provincia de Buenos Aires

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: