Cuando los paros docentes son exitosos, los daños a la educación son irreversibles

Martín Deppeler

El dirigente radical, hoy en Cambiemos manifestaba que, "Todo reclamo justo, trae aparejado un conflicto entre derechos que se sienten vulnerados. El rol del docente es un eslabón fundamental para el desarrollo de una nación, y sobre todo cuando la sociedad les confía a ellos lo más preciado que un ser humano puede tener, sus propios hijos. El docente como un héroe debe velar por la formación de éstos, no solamente en lo académico, sino también en lo moral. Nadie puede negar que, como los médicos, los docentes deberían ser reconocidos como merecen. Pero tampoco nadie puede negar que el daño que provoca cada día de paro docente es irreparable. Sin entrar en la valoración entre uno y otros derechos, lo real es que difícilmente un padre pueda satisfacer con su explicación a un hijo que no pudo tener su primer día de clase. Como tampoco un docente explicarles a sus alumnos que reclaman por algo que creen justo para poder enseñar," manifestaba. "No caben dudas que el reclamo puede ser justo, pero es al menos extraño, que quienes dicen defender y representarlos en los gremios, y callaron tantos años, utilicen hoy estas herramientas constitucionales y justas pero que desvirtúan el espíritu de un noble reclamo. A fin de cuenta son los chicos los que siempre quedan en el medio de las disputas de los mayores. Son los chicos los que tendrán un recuerdo amargo de su trunco primer día de clases. Son los chicos los que sin quererlo se encuentren en una situación de desventaja frente a sus pares de escuelas privadas. A esos chicos en definitiva se los está injustamente castigando y sus futuros los que estamos hipotecando. Seguramente haya que discutir salarios cada año, pero sin que muera en ese tema. Abramos el debate sobre qué futuro queremos, el rol de la escuela y los docentes, y así juntos poder salir de la crisis en la que nos encontramos, donde aún tenemos escuelas del siglo 19, maestros del siglo 20 y alumnos del siglo 21". "Está en nosotros, la sociedad toda, sentarnos a una misma mesa y mirar hacia adelante, primando el futuro y dejando de lado las mezquindades que en cierta medida todos sufrimos, pero también todos las tenemos. Tengamos en cuenta, que cada día que perdemos de clase, es una nueva oportunidad que pierden millones de nuestros jóvenes argentinos". Martín Deppeler / Director de Producción Municipalidad de Campana

Cuando los paros docentes son exitosos, los daños a la educación son irreversibles

Por Martín Deppeler

