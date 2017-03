La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 15/mar/2017 Radio City FM 91.7 Mhz:

Un 12 de Marzo de 1989 comenzaba su salida al aire de forma oficial desde los estudios centrales que en ese momento estaban ubicados en Avenida Rocca 189 6ª Piso "C" y "D". De esta manera se cristalizaba el sueño de Norberto Stecconi para que Campana tuviera una nueva señal de frecuencia modulada, con el apoyo incondicional de su familia y un grupo de comerciantes y empresarios que siempre apoyaron la actividad de quien fuera titular y productor de la Agencia Publicitaria ESTUDIO´S con producciones periodìsticas en Emisoras zonales y de Capital Federal. Luego de un largo verano para realizar los ajustes tècnicos necesarios se decidió que el domingo 12 de marzo de 1989 a las 18 horas la emisora que solamente transmitiò música durante el período previo, comenzó a identificar la señal con la voz del recordado Mario Mazzone (por ese entonces era la voz identificatoria de FM HORIZONTE) quien habìa grabado en Capital Federal toda la producción artística para la Emisora. La puesta en el aire lo tuvo a Ricardo Stecconi desde el micrófono junto a Héctor Pérez Gianni en la cabina tècnica (una dupla que habìa trabajado anteriormente en LT 34 Radio Nuclear de Zárate). La emisora contaba con una consola de audio y un transmisor valvular que había sido construido artesanalmente, ademàs de 2 cassetteras Sansui (todavía no existía el CD), 2 bandejas Sincrom (todavía se emitia al aire mùsica con los discos LP de vinilo) y 3 receptores de Radio AM-FM que servirìan para chequear la transmisión. La torre de transmisión que estaba ubicada en el mismo edificio tenìa 4 dipolos y el transmisor que tenìa una potencia de 50 watts llegaba a toda la zona (hoy 28 años después para cubrir la misma franja se necesitan 10 veces más de potencia). También integraron el staff periodistico en el inicio: Raúl Zapata (movilero-hoy en CRONICA TV), Juan Manuel Del Valle, Fernando Bahía y Eduardo Portillo. Los operadores: Hèctor Pèrez Gianni, Alejandro Lòpez, Juan Castro y Gabriel Carabajal. De esta manera Radio City 91.7 Mhz comenzaba a escribir su historia en la Radiofonía de Campana y la Región. El 13 de marzo de 1989 se ponía al aire la programación que salía al aire desde las 9 de la mañana hasta las 24 horas. 28 Años después y desde sus estudios propios ubicados en Estrada 779 ha recorrido un largo camino de trabajo profesional, donde la emisora desde el año 2007 llega a todo el mundo por Internet desde su página web: www.radiocitycampana.com Logrando el reconocimiento de la comunidad de Campana y toda la zona, basado en un periodismo serio con opinión inteligente (como dice su slogan) cubriendo todos los eventos importantes (Festejos del Aniversario de la Ciudad, Entrega de la "Orden de la Campana", Maratón de Campana, etc) y generando espacios de comunicación con las Charlas organizadas con motivo del Día del Periodista donde año tras año se dan cita importantes figuras como: Claudio Rìgoli, Sergio Lapegue, Teté Coustarot, Adrián Puente, Ari Paluch, Pablo Duggan, Daniel Malnatti, Facundo Pastor , Julio Bazàn y en el 2016 Eduardo Van Der Kooy. 28 años ininterrumpidos transmitiendo en directo las Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, siendo pioneros en dicha cobertura periodística. A lo largo de los años la emisora se destacó en el ámbito cultural y musical por ser Sede del Pre-Cosquìn en Campana hasta el año 2009. Todo el Deporte con las Transmisiones Deportivas siguiendo la Campaña de Villa Dálmine por todo el País en el Torneo de la "B" Nacional de A.F.A y el Fútbol de Primera División con los mejores partidos de cada fin de semana junto a Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo de Almagro, Racing Club e Independiente, como asì también los partidos que disputa la Selección Argentina con el equipo deportivo que lidera Ricardo Stecconi junto a Oscar Blanco, Marcelo Baffa, Humberto Salvo, Pablo Villaverde y Nicolás Massetto. La información Nacional con el servicio de noticias TELAM y la corresponsalía en A.F.A a cargo de Martín Lemme. Contando en su programación con voces prestigiosas como: Marcelo Simòn, Leonel Godoy, Estela Montes, Ricardo Martìnez Puente, B.B. Sanzo y Marcela Feudale. La emisora de nuestra ciudad ha recibido diferentes distinciones y reconocimientos obteniendo premios por su calidad, imagen y prestigio como la "Cinta Azul de la popularidad" y el Premio "Planeta Azul". Ademàs fue la primera Emisora de Campana en poner la programación al aire durante las 24 horas hasta la actualidad. Desde el año 2007 la emisora transmite por internet desde la web a todo el mundo: www.radiocitycampana.com.ar y en 2015 coincidentemente con su 25ª Aniversario tiene el sitio de noticias: www.03489citynoticias.com.ar con toda la actualidad del ámbito local y el audio de las notas que se realizan diariamente con los temas del día. Como cada verano la emisora durante todo el Mes de Enero traslada su programación a Mar del Plata para transmitir en directo el Programa "Buenos Tiempos" con la conducción de Ricardo Stecconi y la participación de Alberto Barriaga. Hoy, Radio City FM 91.7 Mhz tiene como Directora a Mirta Qualia siendo el estandarte de una familia de Radio integrada por Ricardo Stecconi, quién es el encargado de la programación de la emisora y la dirección de Noticias. En estos 28 años la emisora ha sido premiada y distinguida en varias oportunidades, el más reciente la obtención en 2013 del Premio "Santa Clara de Asís" a nivel nacional otorgado por la Liga de Madres de Familia. Un año más en la vida de Radio City Campana FM 91.7 Mhz desde nuestra ciudad y pon internet desde la web hacia todo el mundo.

