Puerto Nuevo vs. Centro Español

ENCUENTRO Nº 66: En 66 partidos, Puerto Nuevo consiguió 28 victorias, Centro Español se impuso en 24 partidos y empataron en 14 ocasiones. Puerto Nuevo señaló 103 goles, mientras que Centro Español convirtió 84 COMO LOCAL PUERTO NUEVO: en 33 juegos, Puerto obtuvo 12 victorias (48 goles). Centro Español logró 14 triunfos (42 goles). Igualaron 7 encuentros COMO LOCAL CENTRO ESPAÑOL: sobre 33 encuentros, Puerto ganó en 16 oportunidades (55 goles). Centro Español consiguió 10 triunfos (42 goles). Empataron 7 veces EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: Fue el 8 de Septiembre del año pasado, 2º fecha. CENTRO ESPAÑOL 2 PUERTO NUEVO 1: Goles de Cristian Maciel y Nazareno Hvala de penal para el ganador, Paulo Boumerá el descuento Portuario. Partido jugado en cancha del Deportivo Merlo. El último encuentro de local, fue el Sábado 20 de Junio de 2015, correspondiente a la 14º fecha del Campeonato de 1º "D". PUERTO NUEVO 4 - CENTRO ESPAÑOL 1 PUERTO NUEVO: Luciano Berro; Tulio Barrios, Antoni Rodríguez, Raúl Colombo, Federico Matteri; Diego Romero, Franco Buscaglia, Sebastián Ferrario, Ramiro Fernández; Gastón Noir y Nicolás Parodi. DT: Omar Pepe. CENTRO ESPAÑOL: Federico Gómez; Héctor Barbachan, Leandro Sanabria, Bruno Rodríguez, Lucas Nievas; Jonatan Paoluccio, Facundo Lamolino, Eduardo Oliva, Esteban Bernardi; Maximiliano Valdez y Leonardo Gómez. DT: Martín Correa. Cancha: Puerto Nuevo. Àrbitro: Hernán Dellacasa. Goles: PT 32m Ramiro Fernández (PN) y 36m Raúl Colombo. ST 9m y 33m Nicolás Parodi (PN) y 15m Sebastián Bonazza (CE). Cambios: PT 38m Sebastián Bonazza por Oliva (CE). ST 30m Sergio Robles por Fernández (PN) y Sergio Tissera por Gómez (CE); 32m Emanuel Bozo por Bernardi (CE), 34m Mauro Danevitch por Parodi (PN) y 45m Michel Bustamante por Matteri (PN). Expulsados: PT 43m Gastón Noir (PN). ST 19m Leandro Sanabria (CE). Suplentes de Pto. Nuevo: Javier Iglesias, Gustavo Roldán, Esteban Soraide y Matías Bustamante. Suplentes de Ctro. Español Martín Padilla, Leandro Contreras, Sebastián Juárez y Rafael Nascimiento.

