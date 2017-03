NOTICIA RELACIONADA: Primera D:

Puerto Nuevo mereció más pero no le alcanzó "Me siento amargado porque se insistió, el equipo intento en todo momento. De a ratos se vio buen fútbol pero me preocupa la falta de definición. No se pudo. También me voy mal por la expulsión de Redondo, con Ituzaingo hizo un partidazo y hoy hizó las cosas aun mejor. Ahora queda pensar en Claypole, hay muchísimo por mejorar". "Si el rival no crea juego, quiere decir que hicimos las cosas a la perfección, pero eso no fue así. Ellos aprovecharon el penal y después se defendieron muy bien. Nos costó encontrarle la vuelta". "Lo voy a bancar a muerte a Gustavo Roldan. Es un chico del Club, hay que apoyarlo como a todos los chicos que salen de acá. Aseguro que va a volver a jugar porque es un jugadorazo" "Me voy con bronca por los hinchas que le gritaban cosas a los chicos del Club, están aprendiendo, hay que apoyarlos, nos van a dar muchas alegrías".

Norberto Silvero:

”Nos costó encontrarle la vuelta”

