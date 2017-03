Con un "ruidazo", vecinos reclamaron por el tarifazo de los servicios públicos

Ayer por la noche decenas de campanenses se congregaron en la plaza Eduardo Costa para mostrar su disconformidad con las políticas económicas de los gobiernos de "Macri para la mano" es una de las pancartas que más se repiten en las protestas contra la políticas economicas del presidente. Aunque sin explicitarla, con esa misma consigna se concentraron ayer en la plaza Eduardo Costa decenas de vecinos para reclamar por los tarifazos de los servicios públicos y las tasas municipales. El "ruidazo" alcanzó su climax cerca de las 20.30. En caravana, los manifestantes circunvalaron una vez la plaza principal de la ciudad para volver a deternerse frente al Palacio Municipal y protestar por la suba en el costo de la luz, el gas y el agua; la mala calidad en la prestación de este último recurso en Campana; y la inminente instalación del peaje sobre Ruta 6, que cobrará por ir de un punto a otro de la ciudad. "A pesar de la lluvia la verdad es que vino mucha gente. Esto tiene que ver con la bronca de la vecinos, totalmente justificada. Estamos hablando de mil por ciento de aumento en muchos impuestos", señaló Mauricio Villanueva, integrante de la Multisectorial Campana, entidad que se encargó de organizar y difundir el "ruidazo" por los medios y las redes sociales. Villanueva recordó que la durante el 2016 se habían realizado los dos primeros "ruidazos" y que este tercero "marca el techo de hasta dónde llegó la resistencia del bolsillo de los vecinos". "Esto lo vemos cotidianamente en la Multisectorial -afirmó-, donde llegan vecinos a mostrarnos las facturas con mil quinientos pesos de agua, dos mil de luz y tres mil de gas. Eso suma cinco-seis mil pesos en el bolsillo de un jubilado que gana ocho mil, ocho mil y medio. La preocupación es qué va a pasar conmigo que no voy a poder pagar más el agua; qué va a pasar conmigo si no pago la luz o el gas". Y criticó duramente a la gestión de Cambiemos. "Este Gobierno está para llevarse toda la plata que pueda. Más allá de los conflictos que generan, vienen por todo y se quieren llevar todo puesto. Por eso tienen mil frentes abiertos, no solo los docentes: mañana marchan judiciales, ATE, CICOP (médicos)", indicó. Por su parte, el también multisectorialista Guiller-mo Varela sostuvo que Campana vive una "desproporcionalidad" en los costos de los servicios públicos porque "ya se pagaban caros" antes. "Ahora van a empezar a llegar las boletas con el 40% de aumento en EDEN, y encima con los consumos más altos. Entonces va a ser practicamente impagable", aseguró. Del "ruidazo" también participaron gremialistas -estaba la plano mayor del Suteba y Udocba, en pleno conflicto docente- y referentes políticos como los concejales Soledad Calle (FPV-PJ) y Marco Colella (FR); y Mauro Magallanes, Andrea García, Oscar Trujillo, "Ruli" Galarza y Analía Reynoso, entre otros.

AUN BAJO LA LLUVIA, UN GRUPO DE VECINOS SE SUMO AL "RUIDAZO" ORGANIZADO POR LA MULTISECTORIAL PRÓXIMA PARADA, PANAMERICANA La Multisectorial advirtió que de no tener respuesta del Municipio por el tema ABSA, el próximo pasó será acaparar la atención de los medios nacionales con un corte en la Panamericana. "Nosotros creemos que el ruidazo es una herramienta que nos permite darle visibilidad en todo el país al problema de las tarifas. Pero no descartamos charlar con todos los sectores para darle visibilidad a la problemática particular de Campana: hace quince días le presentamos al intendente un nota para que nos recibiera por el tema del agua. Le queríamos presentar las miles y miles de firmas que habiamos juntado. Y como no nos escuchan, no descartamos que en este proceso de lucha que estamos teniendo tengamos que salir a cortar la Panamericana, para que la provincia de Buenos Aires se de cuenta de que acá nos están robando y envenenando", comentó Varela. "Y la Panamericana -continuó- es la mejor forma de que los medios nacionales se hagan presente y podamos decirle a todo el país lo que está pasando en nuestra ciudad. Nos envenenan con el agua, nos roban con la luz, y nos van a matar con el tarifazo del 500 por ciento que se viene de gas". Villanueva coinicidó en la poca receptividad de Abella ante los reclamos. "Con el Gobierno municipal dialogamos un montón de veces, pero lo haciamos contra la pared", afirmó. "Parecía una burla que el propio intendente saliera a decir que el agua estaba contaminada, y sin embargo hoy ABSA sigue prestando el mismo pésimo servicio del año pasado o peor. Y además el costo de ese servicio que sigue siendo altísimo, (cobrándose) por valuación fiscal de los vecinos. Es impagable realmente en muchos casos", remarcó.



