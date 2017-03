Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 16/mar/2017. Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 16/mar/2017. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Villa Dálmine no pudo con Chacarita

Continúa sin poder ganarle Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Villa Dálmine no pudo con Chacarita

Continúa sin poder ganarle











Igualó sin goles como local y quedó complicado en busca de su lugar en la próxima Copa Argentina. El domingo enfrenta como visitante a Flandria en su último partido de la primera rueda. La reanudación del campeonato del Nacional B encontraba a Villa Dálmine con el desafío de sumar puntos importantes en sus primeros tres encuentros para tratar de ganarse un lugar en la próxima Copa Argentina (acceden los mejores 12 de la primera rueda). Sin embargo, las limitaciones propias y también las impuestas por los rivales de turno, han dejado al Violeta con apenas dos de los primeros seis puntos disputados (todos en Campana), tras el empate 2-2 ante Santamarina y la igualdad sin goles de anoche frente a Chacarita. Por eso, para clasificar a la Copa Argentina, ahora dependerá de obtener un triunfo el próximo domingo en Jáuregui y de una combinación de resultados de otros aspirantes a esos lugares pendientes de definición. Anoche, ante el Funebrero (al que no vence desde 1980), Villa Dálmine volvió a mostrar imprecisiones y poca sorpresa en la elaboración, despertándose recién en el tramo final del encuentro, cuando entró en acción Ezequiel Cérica y Chacarita se quedó con 10 hombres. Tuvo flojos rendimientos de sus hombres de ataque (extrañó al suspendido Pablo Ruiz) y también preocuparon algunos desacoples que obligaron a algunas buenas intervenciones de Fernando Otarola, aunque en el global, el empate le terminó calzando con justicia a lo ocurrido a lo largo de los 90 minutos en Mitre y Puccini. EL PARTIDO Con un cambio obligado por la suspensión de Ruiz (cinco amarillas), el DT Facundo Argüello optó por una variante ofensiva: el juvenil Juan Manuel Mazzocchi. Así no modificó el esquema, aunque fue Burzio quien inició por izquierda, por donde suele moverse el "Mudo". Y el arranque le costó al Violeta, que comenzó desordenando y cometiendo faltas fuertes (Falcón fue amonestado al minuto, mientras Federico Recalde se salvó del cartón amarillo). Así no sorprendió que Chacarita empezara jugando en campo rival y generara la primera situación clara, con una llegada por derecha de Casa, quien enganchó ante Demaio (perdió seguido con el 7 Tricolor) y obligó a Otarola a arrojarse contra el primer palo para enviar el balón al córner. El aviso funcionó de despertador para el elenco de nuestra ciudad, que reaccionó y tuvo una contra que Mazzocchi no pudo aprovechar (se olvidó la pelota). Sin embargo, los desacoples en el fondo siguieron sucediendo y, a los 12, otra vez Casa tuvo su chance de frente a Otarola (remató alto con la pelota picando en el borde del área) luego que cuatro defensores fueran sobre Oroz, dejando libre el centro de la defensa. Pero el Violeta no abandonó su intento de presionar alto, lo que casi le reditúa en el primer tanto del partido, cuando a los 21 minutos, forzó una mala salida del fondo de Chacarita que Burzio no pudo aprovechar, porque su remate desde 25 metros, con el arco desguarnecido, salió desviado. Iban 21 minutos cuando se dio esa acción que terminó marcando la continuidad del juego, porque el Funebrero ya no se sintió cómodo y porque el Violeta logró dividir la tenencia en la mitad de la cancha. Sin embargo, el conjunto de nuestra ciuad no fue preciso al momento de limpiar el balón tras recuperarlo y, por eso, sus avances no tuvieron profundidad (flojo Falcón en el primer pase; desconectados Favalli y Carboni). Y producto de esas imprecisiones terminó retrocediendo más de la cuenta en el final del primer tiempo, permitiendo que la visita vuelva a plantarse en terreno ajeno, aunque sin poder generar situaciones claras. Y el arranque del complemento no ofreció novedades tácticas en ninguno de los dos equipos, por lo que el juego fue muy similar al de la primera parte, dividiendo ambos el balón ante las imprecisiones y la falta de ideas. En ese pobre panorama, un remate con poco ángulo de Carboni que dio en la parte externa de la red de Tripodi fue lo más destacado. Argüello entendió que el sistema Violeta necesitaba un retoque y apostó por un equipo más directo, con Cérica por Favalli, quedando Burzio y Mazzocchi abiertos en un 4-4-2 que tenía a Pastel y Carboni como referencias ofensivas cerca de los centrales visitantes. Sin embargo, el Violeta no solucionó sus problemas salteando líneas y Chacarita tuvo una opción clarísima, luego que Casa le ganó otra vez a Demaio dentro del área e intentó fusilar al primer palo a Otarola, quien respondió brillantemente. Por eso le duró poco aquella intención a Argüello y volvió a un esquema similar al del arranque con Núñez en lugar de Carboni. Pero finalmente fue la entrada en acción de Cérica lo que modificó la dinámica del juego. Es que Rosso lo derribó dos veces y en la segunda, el árbitro González no lo perdonó y le mostró la segunda amarilla (había sido amonestado en el primero). Poco después, a los 35, con el Violeta envalentonado, Pastelito se generó una chance clarísima cara a cara con Trípodi, aunque su definición fue rechazada por el arquero visitante, que un minuto después se volvió a lucir ante un remate cruzado de Núñez. Y a los 43, Cérica volvió a ganar el mano a mano, esta vez por derecha, pero nuevamente su definición fue tapada por Trípodi cuando Mazzocchi llegaba solo por el centro pidiendo para empujarla. No pasó mucho más en el juego, porque a pesar que a los 45 Chacarita se quedó con 9 por expulsión de Mellado, Villa Dálmine no tuvo claridad ni tranquilidad para sacarle provecho a esos dos hombres de más en los cuatro minutos de adición. Así, lo dicho: la chance del Violeta de llegar a la próxima Copa Argentina se definirá en Jáuregui el próximo domingo ante Flandria. Aunque, lamentablemente, no dependerá de sí mismo, sino que también necesitará de una combinación de resultados. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (0): Fernando Otarola; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Jorge Demaio; Horacio Falcón, Federico Recalde; Juan Manuel Mazzocchi, Lucas Favalli, Pablo Burzio; Leonardo Carboni. DT: Facundo Argüello. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Federico Acosta, Luciano Recalde, Diego Núñez, Gaspar Lezcano, Jonathan Figueira y Ezequiel Cérica. CHACARITA (0): Emanuel Trípodi; Nahuel Menéndez, Federico Rosso, Germán Ré, Maximiliano Paredes; Diego Rivero, Miguel Mellado, Nicolás Oroz; Maximiliano Casa, Rodrigo Salinas, Matías Rodríguez. DT: Walter Coyette. SUPLENTES: Lucas Álvarez, Gian Croci, Juan Cruz González, Daniel Ibáñez, Joaquín Ibáñez, Elías Alderete y Jonathan Rodríguez. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST 15m Cérica x Favalli (VD); 21m Alderete x Casa (C); 22m Núñez x Carboni (VD); 30m D. Ibáñez x Rivero (C); 33m Croci x Rodríguez (C); 39m Figueira x Falcón (VD). AMONESTADOS: Falcón y Zamponi (VD); Rivero y Mellado (C). EXPULSADOS: ST 32m Rosso (C) por doble amarilla; ST 45m Mellado (C) por doble amarilla. CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Mariano González.





CARBONI PRESIONA Y FUERZA UNA MALA SALIDA DEL ARQUERO DE CHACARITA. SIN EMBARGO POSTERIORMENTE BURZIO NO PUDO CAPITALIZAR LA OPCIÓN: SU REMATE DE 25 METROS CON EL ARCO DESGUARNECIDO SALIÓ DESVIADO





PABLO BURZIO JUGÓ POR IZQUIERDA MIENTRAS QUE EL JUVENIL MAZZOCHI FUE POR IZQUIERDA





FALCON JUGÓ CONDICIONADO, YA QUE EL ARBITRO LO AMONESTÓ EN EL PRIMER MINUTO





EL EQUIPO DE VILLA DALMINE POSANDO PARA LA FOTO. LA CLASIFICACIÓN A LA COPA ARGENTINA QUEDÓ COMPLICADA LUEGO DEL EMPATE EN CERO CON CHACARITA











Villa Dálmine no pudo con Chacarita

Continúa sin poder ganarle

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: