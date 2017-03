Significa sentir distinto, proviene del latín dissensus y es la base de toda democracia. A razón de mi opinión sobre diferentes temas de la realidad nacional y del mundo he recibido emails, cartas y mensajes de todo tipo. Algunos cariñosos, alentándome a seguir, otros sugiriendo que pertenezco a alguna agrupación a la que defiendo sus intereses, otros me enorgullecen ya que utilizan el Panóptico como material didáctico, otros se sienten felizmente sorprendidos por la diversidad temática y me lo hacen saber, otros se reirán en secreto y etcétera. Pero lo maravilloso de esta experiencia es la posibilidad de expresar todo lo que pienso en total libertad. Mis editores jamás me han cortado una nota. Jamás han sugerido que no la publique. Agradezco a la Auténtica que haga honor a su nombre porque de esencia se trata. Aquí uno se siente a gusto, es nuestra casa.

Espero que el Panóptico siga inspirando a los que aceptan el disenso, que promueva el diálogo y la pacificación. Me resulta curioso que los de la oposición me consideren oficialista y los oficialistas, de la oposición. Eso quiere decir que voy por el buen camino, he logrado alcanzar el objetivo propuesto: alinearme con mis principios, con el bien común , con la verdad y no con un partido político o una corporación.