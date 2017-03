Cuando maquillarse beneficia a la salud

Uso correcto de los colores "Los maquillistas correctivos hace más de quince años que usamos una paleta amplia de correctores de colores como naranja, fucsia, verde. Quizás es un boom aquí", aclara Martínez. "Está comprobado que un beige o una base común no neutraliza una ojera oscura. Usando los colores opuestos complementarios logramos neutralizar una oscuridad profunda como ojera negra, una cicatriz. También hacemos implante de pelo por pelo en pestañas, en el caso que no las tenga la persona. Le damos vitalidad y los añada a la piel ya que estamos tan tajeadas y bastante desvitalizadas a causa de estos tratamientos. Todo esto hace que la persona se vea de una forma, se reencuentre de una forma más grata y encare de nuevo su vida cotidiana, laboral, social, escuela, trabajo y demás con una forma más segura de sí misma. Con una imagen más acorde a lo que era antes de su tratamiento". María Belén Martínez quiere formar un taller gratuito de maquillaje correctivo para pacientes oncológicos y la tercera edad. Borrar secuelas de la enfermedad, efectos colaterales del tratamiento y el paso del tiempo, fortalece la autoestima. Para el proyecto espera contar con la ayuda del Municipio Si uno habla de maquillaje correctivo, como el nombre lo indica se refiere a una corrección profunda vía hospitalaria, llega de raíz al foco del problema que puede ser una mala pigmentación a causa de rayos en la piel, ojeras casi negras o negras en muchos casos, alopecia en cejas y pestañas y la falta de coloración saludable en los labios. "Este último es el primer deterioro en la boca que se ve", lo indica , quien empezó hace muchos años con el mundo de la imagen y la moda. Luego hace 15 decidió dedicarse en especial a la salud. El viernes pasado y con motivo de celebrarse el Día de la Mujer, María Belén Martínez (40), estuvo en un stand de la plaza Eduardo Costa y desde allí por primera vez tomó contacto con los vecinos, quienes se pudieron acercar para conocer de que se trata este proyecto. Maquilladora profesional desde hace más de quince años, le ha permitido recorrer lugares como Brasil, Chile y España. Al lado del reconocido maquillador Juan Manuel Pont Ledesma, reconocido en la farandula por su calidad artística (tuvo gran participación en los ciclos de Tinelli, ahora reside en España), aprendió no solo técnicas sino también la pasión de esta profesión. La vida la puso también al lado de Patricia Miccio quien le transmitió el mensaje que la mejor forma de enfrentar problemas de salud es viendose bien. "Mi proyecto es desarrollar talleres barriales gratuitos de maquillaje correctivo oncológico y también para la tercera edad. Los materiales en sí son caros, no puedo enfrentarlo sola; para eso desearía generar algún vínculo con el municipio y asi tener los materiales necesarios. Para una mujer verse bien durante y después de un tratamiento o cuando la edad empieza a dejar marcas imborrables, es una parte importante de Salud". En la ciudad de Buenos Aires se aprobó un proyecto similar y hay muchos maquillistas correctivos trabajando en los barrios porteños. Su idea es hacer lo mismo en nuestra ciudad. "Hay tratamientos costosos como el láser y otros, a los que no todo el mundo tiene acceso. Desde el maquillaje que tenemos en casa, si sabemos cómo usarlo, con técnicas específicas podemos lograr grandes cambios". "Que cada mujer pueda reencontrarse con el espejo y así poder encarar su trabajo y la vida en familia con más seguridad y ánimo; evitando la depresión, que es lo que generalmente juega en contra para enfrentaruna enfermedad. Verse bien es también sentirse bien".

El maquillaje oculta efectos no deseados del tratamiento oncológico





Crear un taller municipal de maquillaje correctivo es el objetivo de Maria Belén



Cuando maquillarse beneficia a la salud

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: