Los docentes universitarios también están en conflicto

Los gremios consideraron insuficiente la propuesta oficial y se plegaron a los paros previstos entre esta y la próxima semana. La paritaria docente también se recalienta en el mundo universitario. El martes, las autoridades del Ministerio de Educación y los seis gremios del sector (Conadu, Conadu histórica, Fedun, Fagdut, UDA y Ctera) se reunieron por segunda vez en el año: a oferta oficial fue rechazada de plano por los representantes sindicales, lo que terminó de confirmar el pliegue al paro nacional del 15 y 16. La próxima reunión está prevista recién para el 28 de marzo. El gobierno nacional propuso a los docentes del nivel superior una actualización mensual del salario de acuerdo a la evolución de la inflación medida por el Indec, más un 2,5% adicional para el mes de noviembre, en carácter de jerarquización de la profesión. "La paritaria del año pasado fue entre mayo de 2016 y febrero de este año y llegó al 35%, con lo cual los docentes universitarios recuperaron 4 puntos", justifica Danya Tavela, subsecretaria de Políticas Universitaria del Ministerio de Educación. La interpretación de los gremios, que reclaman un 35% de aumento en línea con el resto de los sindicatos docentes nacionales, es la contraria. "No hubo avances. Sólo le agregaron el 2% de aumento en noviembre y no contempla la pérdida de 2016, lo cual nos resulta claramente insuficiente", dijeron. Ayer, La Auténtica Defensa se comunicó con un referente gremial local, quien consideró la propuesta oficial como "totalmente fuera de lo esperado". En la UNT Facultad Regional Delta no hubo clases ayer ni tampoco está previsto que haya hoy. Conadu organiza para este jueves un congreso extraordinario, en el que fijará una posición con respecto a los pasos a seguir. Por el momento, adhieren a los paros nacionales docentes programados para esa semana, del 21 y 22 (con marcha federal educativa) y el general del 30 de marzo convocado ayer por la CTA. "Además del 35%, reclamamos la regularización de los docentes contratados y la continuidad de los programas de formación docente que fueron discontinuados por este gobierno", agregaron fuentes gremiales.

Los docentes universitarios también están en conflicto

