La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 16/mar/2017 Tributo a The Beatles y blues, en una nueva jornada de música y gastronomía







La Banda del Club y Contrabanda Blues se presentarán en vivo en la explanada del Palacio Municipal, este viernes, desde las 20.30. También estarán los food trucks. En una nueva propuesta del Municipio que combina gastronomía y música, este viernes La Banda del Club presenta un tributo a The Beatles y Contrabanda Blues, un show con temas propios y clásicos del blues. Ambas estarán en la explanada del Palacio Municipal, desde las 20.30 y, para acompañar la jornada, regresarán los food trucks. Claudio Posadas (guitarra y voz), Mariano Poletti (bajo) y Matías García (batería y coros) recrearán la música del legendario cuarteto de Liverpool. Allí presentarán un repertorio que repasa los clásicos de The Beatles divididos en un set acústico y otro eléctrico. Interpretarán canciones inolvidables como Yesterday, In my Life, Drive my car, All my loving, Something y Nowere man, entre otros. En tanto que Contrabanda Blues, integrada por Mauricio Ocampo (voz y armónica), Juan Ibaldi (guitarra), Martin "Kolo" Medina (batería) y Alexis Stoppa (bajo) presentará temas propios tales como "Hombre de pocas palabras", "El perro" y "Mi blues". Además, temas de Pappo y clásicos del blues como "Pride and joy", "Hoochie coochie man" y "Milkcow’s calf blues". Será otra grata oportunidad para disfrutar de un momento de recreación y diversión en una propuesta de entrada libre y gratuita.

Claudio Posadas, en voz y guitarra, junto a La Banda del Club protagoniza un tributo a The Beatles.



Tributo a The Beatles y blues, en una nueva jornada de música y gastronomía

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: