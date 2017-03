Los límites… Tan necesarios

Cuando fui madre siempre escuchaba de amigas, conocidas y también de profesionales: "Poné límites, desde ahora ", "A los chicos hay que ponerle límites porque de grandes pueden tener conflictos", "Si le das todo lo que quiere, aunque sea jugo a cualquier hora, y no aprende a esperar cuando sea grande no va a poder hacer ni un cálculo de matemáticas porque no va a poder esperar llegar a la solución". Parecía una exageración…me preguntaba: "qué tendrá que ver"?! Pero es así, no se puede aprender. No se puede criar un hijo sano sin límites.

Las experiencias de los demás no nos sirven. Escuchamos pero después hacemos lo que queremos o mejor dicho lo que "podemos". Hoy después de tantos años aprendí cuánta razón tenían todos los que me aconsejaban. Pero es parte de la vida, aprender de los errores.

Un hijo sin límites crece inseguro y más si se lo sobreprotege. La sobreprotección ahoga, asfixia hace del niño -futuro adolescente- un ser lleno de miedos e inseguridades. A tal punto que no se atreve a vivir, no puede afrontar la realidad, no está preparado para vivir en un mundo que "no le da todo, y sí le exige todo". Muchas veces escuchamos a los padres decir: "no trabaja, no estudia, no tiene ganas de nada, nada le importa". Pero como padres nos preguntamos por qué nuestro hijo es así? Qué hicimos nosotros como padres? Es fácil echarle la culpa al otro y no hacer "mea" culpa. El principio de todo es reconocer nuestros errores como padres para poder ayudar a nuestros hijos a que traten de salir de ese "agujero" negro que quizás nosotros lo metimos, sin darnos cuenta, porque la vida pasaba y nosotros girábamos junto con la vida mirando pero sin "ver" realmente lo que pasaba a nuestro alrededor, demasiados envueltos en la vida cotidiana.

LIMITE ES SALUD…. pero cómo poner límites si tal vez no nos lo ponemos a nosotros mismos? Pedir ayuda cuando vemos que algo no anda bien con nuestros hijos y pedirla a un profesional. Hacer terapia te abre muchas puertas, te aclara los caminos oscuros y desenmaraña un pasado que quizás no fue el mejor.

Me pongo límites a mí misma y así puedo poner límites al otro.

Criar hijos sanos no es solamente darle una buena dieta alimenticia, rodearlos de los mejores juguetes, de la mejor tecnología. Criar hijos sanos es poder decirle "NO".

"El juego de ponerse límites a sí mismo es uno de los placeres secretos de la vida".Gilbert Chesterton.

Nelda Fischer