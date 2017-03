Se debilita el paro docente en Exaltación de la Cruz

De uno en uno, los distintos cursos comienzan a volver a las aulas A mas de una semana del inicio del paro docente en la provincia de Buenos Aires, el reclamo sustentado en la medida gremial sufre los vaivenes de las internas sindicales, y de las decisiones a veces encontradas de las cúpulas de la gran cantidad de sindicatos involucrados, tanto a nivel provincial como nacional. Por un lado, el gremio nacional CTERA acaba de convocar a un paro de 48 horas en reclamo por la paritaria nacional, y por otro, algunos de los gremios que agrupan a los docentes en la provincia empiezan a dar por terminada la medida de fuerza. Los gremios mas dialogistas, FEB, AMET y SADOP ya anunciaron que vuelven a las aulas, empujados por la amenaza de descuento de los días no trabajados, y el desgaste sufrido luego de tantos días fuera de las aulas y en la calle. Esta situación se verifica claramente en Exaltación de la Cruz, donde los padres ansiosos recorren las escuelas diariamente para ver cuales son los cursos que seguirán de paro, y cuales vuelven a la actividad. Incluso la información corre como reguero de pólvora en las redes sociales. "5to si tiene clase! Me avisó la directora que la Seño va a la escuela!" comentó una mamá en un posteo sobre el paro. Hasta el momento, y contra viento y marea, solo SUTEBA sostiene la medida de manera inflexible, con lo que se confirma la división del frente docente. Incluso, para los maestros ya se venía complicando la situación, con la presión de muchos colegas que pugnaban por la vuelta a clases, y la presencia permanente de los padres que no dejan de apoyar el reclamo docente, pero que no terminan de entender que sus hijos sean los mas perjudicados por la medida gremial. En las marchas y concentraciones que siguen organizando los docentes en huelga, la concurrencia es cada vez menor, y la fuerte impronta política de las consignas contrasta con la cada vez menor adhesión que tiene la medida de fuerza. Así las cosas, empieza a darse el peor de los escenarios: docentes enfrentados entre sí, y docentes enfrentados con los padres y alumnos. Mas allá del resultado final del paro docente, y mas allá de cual sea el porcentaje de aumento que finalmente se acuerde, luego de la medida de fuerza, la escuela pública vuelve a ser la mas debilitada. Los sindicatos docentes quizás deberían rever sus objetivos y estrategias, en momentos en que la castigada educación pública cada vez da menos respuesta al reclamo de padres y alumnos por igualdad de oportunidades y por una escuela inclusiva, y donde la escuela tiene cada vez menos herramientas para ser una instancia superadora de la dura realidad exterior.







Se debilita el paro docente en Exaltación de la Cruz

