La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/mar/2017 Este domingo se realizará la 4ta. Caminata por el Día Mundial del Síndrome de Down







La iniciativa, que es acompañada por el Municipio, pretende concientizar sobre la importancia de la inclusión de todas las personas con discapacidad. La actividad se desarrollará a las 18 alrededor de la plaza Eduardo Costa. La 4ta caminata consecutiva por el Día Mundial del Síndrome de Down se realizará este domingo a las 18 alrededor de la plaza Eduardo Costa. El objetivo central de la caminata "Todos Somos Diferentes, Todos Somos Iguales" es concientizar a los vecinos sobre la inclusión de todas las personas con discapacidad en la sociedad. Esta actividad cuenta con el acompañamiento del Municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Social y con la organización de Mónica Navarro, mamá de Juan Manuel Quintos, quien concurre a la escuela Nº7 John F. Kennedy de manera integrada. "Esta será una caminata alegre para concientizar que las personas con discapacidad tienen el mismo lugar que tenemos todos, sin importar cuál sea la condición" y que "este ya no es un tema tabú", comentó Navarro a los medios de comunicación. Y la directora de Discapacidad, Márgara Pons, indicó que "el Municipio se sumó a esta gran propuesta poniendo a disposición todos los recursos para que esta jornada, que busca proyectar la inclusión en la sociedad, se desarrolle de la mejor manera". A su vez, la vicedirectora de la Escuela Nº 7, Claudia Debetak, añadió que "todo el equipo educativo acompaña a Juan Manuel en su trayectoria pedagógica para que él pueda desarrollar sus capacidades y que pueda tener un proceso de aprendizaje como todos los nenes desde la integración e inclusión". De la convención participarán las murgas "Los callejeros de Otamendi", "Las Estrellas Descontroladas" (Villanueva) y del "Grupo Esperanza". También estarán los Payamédicos y un gran show de "La Circoneta".

