El reclamo se basa en que la carga de tubos de TenarisSiderca es realizada por la empresa Loginter con afiliados a la UOM y no con trabajadores del gremio portuario. En el tercer día de protesta, hoy a madrugada continuaba el acampe de afiliados al SUPA Campana en el ex Muelle Fiscal de Campana que se encuentra en las inmediaciones de la Prefectura Naval y la Refinería Axion. Se trata de una medida similar que se ya se tomó varias veces durante el año pasado, sin mayores resultados hasta el momento. El nudo de la cuestión es que cada vez que un buque charteado por la empresa TenarisSiderca carga tubos en el ex Muelle Fiscal, lo hace a través de la empresa Loginter, que se maneja con operarios de la UOM y no con trabajadores del gremio portuario. A través de la concesión y la tercerización de las actividades del ex muelle fiscal por la empresa Loginter, los trabajadores portuarios quedaron bajo la representación de la Unión Obrera Metalúrica, "violentando los fallos del Ministerio de Trabajo de la Nación y de la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo, que desde un comienzo han dictaminado que la representación sindical le pertenece justamente al sindicato del sector SUPA Campana", explicaron desde el gremio a mediados del año pasado. Fallos del Ministerio de Trabajo de la Nación de los años 2004, 2005 y el último de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en 2008, avalarían la postura del SUPA Campana.



Nueva protesta del SUPA Campana en el ex Muelle Fiscal

