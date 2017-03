EL RESTO DE LA FECHA 23º -Independiente Rivadavia vs Brown de Adrogué (sábado 16.00) -Los Andes vs Estudiantes de San Luis (domingo 16.00) -Gimnasia de Jujuy vs Crucero del Norte (domingo 17.00) -Boca Unidos vs Guillermo Brown de Pto Madryn (domingo 17.00) -Central Córdoba (SdE) vs All Boys (domingo 18.30) -Juventud Unida (G) vs Douglas Haig (domingo 19.30) -Almagro vs Ferro Carril Oeste (lunes 16.00) -Nueva Chicago vs San Martín de Tucumán (lunes 16.00) -Santamarina (T) vs Atlético Paraná (lunes 20.30) -Argentinos Jrs vs Chacarita (lunes 21.05) El Violeta cerrará la primera rueda el domingo en Jáuregui. El partido se jugará desde las 16 horas con arbitraje de Mauro Giannini Luego del empate frente a Chacarita, el plantel de Villa Dálmine ya trabaja de cara a su próximo compromiso, que será el domingo desde las 16 horas cuando enfrente a Flandria como visitante por la última fecha de la primera rueda del campeonato del Nacional B. Para el Violeta será un encuentro clave, dado que necesita un triunfo para tener esperanzas de clasificar a la próxima Copa Argentina (debe terminar la primera rueda entre los 12 mejores). Pero no sólo le alcanzará con una victoria propia: también necesita avanzar tres posiciones (está 15º), algo que conseguiría ganando y esperando que Estudiantes de San Luis, Douglas Haig, Boca Unidos y San Martín de Tucumán resignen puntos. O que All Boys y Brown de Adrogué sean derrotados (los alcanzaría y los superaría por diferencia de gol). En esta situación quedó Villa Dálmine luego del empate sin goles ante Chacarita: "Si bien queríamos ganar para acercarnos a la clasificación a la Copa Argentina, sacamos un punto importante porque jugamos contra un rival durísimo, que está peleando el ascenso directo y tiene grandes jugadores", remarcó el entrenador Facundo Argüello en diálogo con Radio City Campana. Además, el DT Violeta se refirió al compromiso frente a Flandria: "Es un equipo duro, que defiende mucho y que tiene buen juego aéreo. Veremos cómo nos preparamos para ese encuentro". En cuanto a la conformación del equipo, el entrenador podrá contar nuevamente con Pablo Ruiz (cumplió su sanción por cinco amarillas), al tiempo que aguardará por la evolución de Lautaro Fórmica, quien todavía no pudo jugar en lo que va del año por una molestia en la rodilla. El encuentro ante Flandria (el rival de mayor cercanía en todo el Nacional) se jugará el domingo desde las 16 horas en Jáuregui, con arbitraje de Mauro Giannini.

Villa Dálmine ya trabaja pensando en Flandria

