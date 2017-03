El Frente Renovador se refirió a la aplicación de la tasa a los combustibles

Criticaron tanto al bloque de concejales de Cambiemos como al vecinalista Carlos Cazador por haber prestados sus votos para la aprobación de la ordenanza Fiscal e Impositiva que sancionó la medida. Los concejales del Frente Renovador se expresaron sobre la aplicación de la nueva tasa municipal a los combustibles, creada por Abella y votada por el bloque Cambiemos y Carlos Cazador en el Concejo Deliberante. De esta noticia se hicieron eco distintos medios nacionales como Clarín, Ámbito Financiero, TN, Telefé. "Desde que tuvimos contacto con el proyecto de Ordenanza Fiscal e Impositiva que elaboró el Ejecutivo Municipal, nos opusimos fuertemente, entre otras cosas, a la creación de esta tasa ya que estábamos seguros que iba a golpear el bolsillo de nuestros vecinos" recordó Juan Ghione. "Tanto en las reuniones de comisión como en el debate en el recinto, el oficialismo y Carlos Cazador nos decían que la tasa no la iban a pagar los campanenses sino los estacioneros. Nos reunimos con los propios estacioneros quienes en su momento nos manifestaron que este incremento que generan las ordenanzas haría que el combustible aumente en el peor de los casos hasta $1 por litro al bolsillo del consumidor", agregó por su parte Marco Colella. De acuerdo al edil, en ese momento sostuvieron "que lo mejor hubiera sido esperar a que se resuelvan los distintos planteos de inconstitucionalidad que existen sobre dicha tasa en otras ciudades y se expida la Corte Suprema de Justicia a fin de ahorrarle litigios al Municipio en caso de que la Tasa se declare finalmente ilegal". "Justamente, este es uno de los temas centrales que se están discutiendo en los medios nacionales y que hacen que seamos noticia. Sin embargo, no fuimos escuchados, y a pesar de haber votado negativamente estas ordenanzas, las nuevas tasas se aprobaron por el voto de Cambiemos y de Carlos Cazador", manifestó Ghione. "Nuestros vecinos están enojados, y tienen razón. Sucedió lo que veníamos diciendo y el resultado está a la vista: los campa-nenses pagamos el combustible más caro que en nuestras ciudades vecinas. Necesitamos un gobierno que piense en la gente y no en recaudar a cualquier costo. Es muy importante estar acompañando a nuestros vecinos en este momento de crisis que vive nuestro país, nuestra provincia y nuestra ciudad. Necesitamos también un Concejo Deliberante que piense en los campa-nenses y legisle para los campanenses, conociendo las necesidades y problemáticas de nuestros vecinos", finalizó.



