El tema del agua llegó a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

A través de gestiones del PJ local, la diputada María Valeria Amendolara (PJ-FpV) presentó un Proyecto de Resolución para que la gobernadora Vidal se involucre en el tema. "Lo que hay que hacer es sanear los pozos", dijo Andrea García y aseguró que en la gestión anterior "la Intendente intentaba que se modifique el contrato en Campana y pasar a la órbita de AySA". En la tarde de ayer, integrantes del PJ local convocaron a una conferencia de prensa para informar que la diputada María Valeria Amendolara (PJ-FpV) presentó un Proyecto de Resolución en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en el que se le solicita a la Gobernadora Vidal que haga realizar "los análisis físico químicos y bacteriológicos en laboratorios oficialmente tendientes a determinar la calidad del agua que provee la empresa Aguas Bonaerenses SA en la localidad de Campana" y hacer públicos los resultados. En el caso de que surga de los estudios que el agua provista por ABSA no sea apta para consumo humano, el Proyecto solicita "instar a que la prestataria realice las obras necesarias para revertir la situación de inmediato", y también a que ABSA y el Municipio establezcan "planes de contingencia adecuados para proveer agua segura" a nuestra comunidad. "Alerta –dijo Andrea García- a todos los ciudadanos la ausencia del Estado Municipal, en este caso del Intendente Sebastián Abella quien, en este caso, en vez de ponerse a la cabeza del reclamo de los vecinos y ante la denuncia que él mediáticamente había realizado sobre que el agua de Campana tenía metales pesados, desde el mes de diciembre no han hecho nada. Esperemos que con este Proyecto de Resolución el tema cobre fuerza para que de una vez por todas se resuelva el problema del agua". Los análisis que maneja el Partido Justicialista (ver La Auténtica Defensa del 3 de marzo) fueron provistos por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, y también fueron presentados a ABSA y a la Municipalidad de Campana. "Con sus declaraciones periodísticas –dijo Andrea García- el Intendente alertó a toda la comunidad diciendo que el agua nos envenenaba. No sólo nosotros estamos realizando acciones para clarificar el tema, sino también la Multisectorial de Campana. También hubo denuncias de la Unión Vecinal Calixto Dellepiane y del Frente Renovador. Es decir, todo el arco político está preguntando qué con el agua de Campana y quien tiene la responsabilidad de velar por la salud pública está haciendo oídos sordos. De última, lo que nos queda hacer frente a esta situación es presentar una denuncia en la justicia por incumplimiento de funcionario público". Alejandro Robledo, comentó que en la reunión mantenida con la diputada provincial, también estuvo presente el concejal Luis Chesini, presidente del Bloque PJ-FpV, quien aportó los Pedidos de Informe ya presentados en el Honorable Concejo Deliberante sobre el tema. "El próximo paso sería una ampliación de la denuncia y una presentación con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires", dijo. Al ser consultada Andrea García qué responsabilidades le cabe a la gestión anterior sobre la actual calidad del agua, contestó: "El que toma las decisiones es el titular del Departamento Ejecutivo o el Secretario del área que le compete la situación. En mi caso sí fui Secretaria de la gestión anterior, en el área de Desarrollo Humano, pero el tema del agua no estaba dentro de mi competencia. Independientemente de eso, el Departamento Ejecutivo en la gestión anterior, envió cartas documento al Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (OCABA) solicitándole por un lado el análisis de la calidad del agua y por el otro reclamando por la permanentes fugas y la consecuente rotura de calles. El servicio era caro y malo, por lo tanto la Intendente intentaba que se modifique el contrato en Campana y pasar a la órbita de AySA. En su momento se informó públicamente, alrededor del 2014 y 2015". Obligación Otras de las preguntas formuladas por la prensa a García fue qué haría ella si fuese Intendente frente a esta coyuntura. "En principio –dijo- como titular del Departamento Ejecutivo haría los análisis y para tener la certeza de qué agua estás consumiendo en Campana. Y cuando vas a dar una información pública, como lo hizo Sebastián Abella, tenés que tener la información técnica que te respalde. ¿Cuándo mintió Abella? ¿Cuándo dijo que el agua tenía metales pesados o cuándo el mes de diciembre sale un funcionario de Medio Ambiente diciendo que el agua era apta para consumo? Este silencio que hay del Departamento Ejecutivo, ¿qué significa? Los análisis que nosotros recibimos son oficiales -no están completos porque el de metales pesados no se realizó- y dicen que el agua no está bien en Campana. Esos mismos análisis los tiene el Intendente. ¿Cuáles son las medidas? Lo que hay que hacer es sanear los pozos. O sea: vos tenés que tomar una medida en función de la salud pública. No es algo que puedas decidir no hacer. Tenés la obligación como titular del Ejecutivo de tomar medidas. "Fantochada" Por su parte, Joel Vallomy comentó: "El avance que hemos logrado con nuestras gestiones es que el Defensor del Pueblo pidió información a OCABA, a ABSA y a la Municipalidad de Campana. ¿Qué es lo que respondió la Municipalidad de Campana al Defensor del Pueblo por nota oficial, semanas atrás, que no contaba con ningún tipo de análisis sobre la calidad del agua en la ciudad. Si hacemos memoria, el 24 de diciembre de 2016, el mismo funcionario que le informa el OCABA que no tiene ningún tipo de análisis que certifique el estado del agua de la ciudad, y el mismo funcionario plantea con una gacetilla de prensa que el agua de Campana es apta para el consumo y que hay análisis que respaldan esos dichos. Eso surgió de una reunión que había tenido De Luca con los concejales de la ciudad donde había manifestado que en los análisis del 2012 tenían índices aceptables para el consumo. Semanas después, en la respuesta al Defensor del Pueblo, lo que manifiestan es que no tienen análisis. Entonces, lo que nos llena de dudas, que para nosotros no son dudas, son certezas, es: ¿Cuándo están mintiendo? ¿Le mienten al Defensor del Pueblo? ¿Le mienten a los vecinos? ¿Le mienten a los concejales? A los concejales evidentemente no, porque a ellos les dijeron que los análisis son del 2012. Ahora, ¿qué es lo que los mueve el 24 de diciembre –sabiendo que después iba a haber unos cuántos días sin cobertura mediática- salir a informar que el agua estaba bien cuando no tenían análisis de respaldo. Esa fantochada, esa mentira lisa y llana, nos habla de un estilo de gobierno".



