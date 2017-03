La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/mar/2017 El 1º Congreso del Laicado Rogacionista del Área Hispánica es declarado de interés municipal







El Poder Ejecutivo local declaró de Interés Municipal el 1º Congreso del Laicado Rogacionista del Área Hispánica destacando el tema y el contenido del evento como así también la presencia de sacerdotes, religiosos y laicos rogacionistas de distintos países hispánicos. Al mismo tiempo, la Comisión Organizadora divulgó la Oración del Congreso. El Intendente de la Ciudad de Campana, el Sr. Sebastián Abella, firmó el decreto que declara de Interés Municipal al 1º Congreso del Laicado Rogacionista del Área Hispánica, que acontecerá en dicha localidad entre los días 29 y 30 de abril, bajo el tema "Nuestra identidad carismática en los desafíos de hoy" y el lema "Al ver las muchedumbres, se compadecía de ellas. Entonces dijo: Rogate" (cf. Mt 9,36-38). La cita es una iniciativa de la Congregación de los Padres Rogacionistas para fortalecer y animar al laicado hispánico en la vivencia del carisma del Rogate en las distintas comunidades eclesiales en que actúan. Este carisma, de donde proviene el nombre Rogacionistas, implica la oración por las vocaciones y la promoción humana de aquellas personas que están excluídas de la sociedad. El Padre Giovanni Guarino, párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y uno de los integrantes de la Comisión Organizadora del Congreso, manifestó su alegría por la noticia y al mismo tiempo señaló que es "un estímulo para continuar este camino con los preparativos finales hacia el Congreso" y agradeció las gestiones del Sr. Juan Carlos Pandiani, miembro de la comunidad parroquial, para que esta declaración pudiera concretarse. Es importante destacar que esta declaración no implica la destinación de fondos públicos del Estado para la realización del evento. El decreto destaca y fundamenta la decisión del Ejecutivo municipal en el tema y contenido del evento y también en la participación de laicos, sacerdotes y religiosos rogacionistas de distintas partes de nuestro país y de otros países, como por ejemplo, Bolivia, Colombia, España, México y Paraguay. Por otra parte, días atrás la Comisión Organizadora dio a conocer la Oración del Congreso, para que pueda ser rezada por todos los fieles como una forma de preparación y de estar en comunión con la cita. Dicha oración está basada en el texto base del Congreso: "Nuestra identidad carismática en los desafíos de hoy". ORACIÓN DEL 1º CONGRESO DEL LAICADO ROGACIONISTA DEL ÁREA HISPÁNICA Señor de la mies, que compadecido ante las muchedumbres agobiadas dejaste a tus discípulos el mandamiento del Rogate, ayúdanos a ser hombres y mujeres que frente a los desafíos de hoy digamos el Rogate con la vida y las palabras. . Tú que has mirado con misericordia a quienes estaban como ovejas sin pastor y has enviado a tus discípulos para anunciar y proclamar tu Reino, haznos discípulos misioneros portadores de la compasión de Dios, custodios de la creación, y anunciadores del Evangelio de la Vocación. . Tú que has sido compañero de camino de los discípulos de Emaús, danos el coraje de caminar junto a aquellos que están sin rumbo ni dirección, en las periferias materiales y existenciales de tu mies. . Tú que nos regalaste en San Aníbal un nuevo camino de santidad, ayúdanos a ser testigos del Evangelio, trabajadores incansables de tu mies y signo de la presencia del Reino de Dios en la tierra. . Que María, Madre de la Rogación Evangélica y Estrella de la Nueva Evangelización, interceda por nosotros para que llevemos la alegría del Evangelio hasta los confines de la tierra. Amén

El 1º Congreso del Laicado Rogacionista del Área Hispánica es declarado de interés municipal

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: