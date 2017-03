La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 18/mar/2017 SUTEBA rechazó las declaraciones de Vidal y denunció que ”no quiere hablar”







Las sindicalistas Sonia Rafael y Lía Fernández cuestionaron los dichos de la gobernadora sobre los docentes y el anuncio de pagarles un plus a los que no se adhirieron al paro El conflicto docente seguirá hasta que el Gobierno nacional no convoque a la paritaria federal y la gobernadora Vidal carece de voluntad de diálogo, fueron los ejes principales de la conferencia de prensa convocada por Suteba Campana para comentar el estado de la negociación. "Después de una marcha multitudinaria en la ciudad de La Plata donde 70 mil estatales le estuvimos reclamando a la gobernadora la paritaria nacional, seguimos igual", sostuvo la secretaria general, Sonia Rafael, lamentando que Vidal haya denegado la petición de recibir a los sindicatos docentes luego de la marcha de la multitudinaria marcha de estatales del jueves. "¿Dónde está el problema? Nosotros vamos a la Gobernación a hablar con Vidal para destrabar el conflicto y no nos atiende. Tenemos que dar vuelta y dejar de matar al docente, y ver quién no quiere hablar", afirmó. Además, aclaró que no concurrieron a la reunión última reunión pautada en protesta por el dictado de una conciliación obligatoria que consideran "ilegal". "Ya en febrero, a través de las centrales de trabajadores, estábamos reclamando la paritaria nacional. Y en ese marco se aprobó el paro del 6, el 7 y el 8. Ante eso, la Gobernación presenta la conciliación obligatoria, ilegal porque todavía no abrió la paritaria a nivel provincial ni habíamos realizado ninguna medida de fuerza. Pero además, porque no hay respuesta en lo contencioso administrativo", explicó Lía Fernández, secretaria gremial. Por otra parte, ambas gremialistas cuestionaron la actitud que tomó Vidal en la conferencia de prensa ofrecida el día miércoles. "Había docentes que por problemas de salud no podían marchar, y nos llamaron para decirnos que aun así iban a ir. Puso muy nerviosos a todos porque fueron mentiras tras mentiras, de una ironía y de una psicopatía terrible", afirmó Rafael. Sin embargo, advirtió que la lucha "está muy fuerte". "Yo creo –agregó Fernández- que la respuesta de Vidal es más que clara. Ella planteó una pelea con los gremios e hizo su interlocución hacia los docentes. Y creo que la respuesta la dimos ayer: no somos ovejas o irracionales que nos llevan de las narices uno u otro dirigente. Fuimos todos los docentes a mostrarle a la gobernadora que estamos firmes nuestra convicción y que nos merecemos un sueldo digno". Para la secretaria gremial, "la llamada a conferencia de prensa fue un insulto más al trabajo de los docentes" porque "se presentaron con mentiras porque no dan datos". "Nos llamaron dos veces en el ámbito de paritarias para hablar de salarios; aumentaron solo 1% más; y achicaron las cuotas", repasó. "El tres de marzo nos ofrecieron una suma en negro por persona para levantar el paro. Es decir, francamente una extorsión. Y lo peor de todo es desoír las leyes laborales internacionales. Porque pagarle a una persona por ir a trabajar es un presentismo encubierto", aseveró en relación al bono que la Gobernación le pagará a los docenes que sí fueron a dictar clases. Por último, la plana mayor de Suteba Campana confirmó que seguirán con las medidas de fuerza y que se plegarán al paro y marcha federal de maestros la próxima semana.

Sonia Rafael y Lía Fernández cuestionaron los dichos de la gobernadora



SUTEBA rechazó las declaraciones de Vidal y denunció que ”no quiere hablar”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: