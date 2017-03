La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 18/mar/2017 Básquet:

Ciudad abrió su serie con victoria y quedó a un paso del Final Four







Anoche derrotó 84-66 a Racing de Olavarría y ahora tendrá dos oportunidades como visitante para meterse en la definición de este Torneo Provincial de Clubes. En nivel ascendente. Así continúa Ciudad de Campana en el Torneo Provincial de Clubes, donde quedó a un triunfo de clasificarse al Final Four que definirá el ascenso al Torneo Federal (ex Liga B). Es que anoche superó 84-66 como local a Racing de Olavarría, se adelantó 1-0 en su serie de Cuartos de Final y así logró su quinto triunfo consecutivo. De esta manera, los dirigidos por Esteban Sánchez viajarán el viernes a Olavarría en busca una victoria que los lleve al cuadrangular final. Tendrán dos oportunidades: la primera en el segundo juego del playoff; y una segunda en el eventual tercero. Y cuenta con el material para lograrlo. Porque aunque ha sido más sólido como local (ganó sus últimas 11 presentaciones en esa condición), ayer le mostró a Racing la intensidad con la que juega en ambos costados de la cancha y también las variantes ofensivas de las que puede echar mano. Incluso, anoche también volvió a evidenciar madurez para sobrellevar un partido que fue muy parejo en el primer cuarto; que se le hizo cuesta arriba en el segundo; y que no reinició bien en el tercero. Pero sin perder la cabeza, siendo intenso en defensa y aprovechando "su momento" ofensivo, terminó liquidando al elenco de Olavarría, que había ganado la Zona Sur "B" y había sido 4º en la Tabla General al finalizar la fase regular. En los primeros diez minutos ambos conjuntos alternaron aciertos en ofensiva. El CCC buscó sobremarcar al pivot Martín Delgado en la zona pintada y lo consiguió, pero Gianluca Nolasco (9 puntos) y el ingreso de Mariano Marina mantuvieron a tiro a Racing, que sufría con el repartido goleo del Tricolor, que cerró 22-21 al frente el primer cuarto. Pero en el segundo, el local perdió fluidez ofensiva y Racing encontró el impulso de Mauricio Pane, quien anotó sus 12 puntos en ese período para adelantar 36-35 a la visita en el entretiempo. Y el regreso del descanso largo no fue bueno para Ciudad: una racha de 6-0 coronada por un doble de Nolasco le permitió al equipo de Olavarría tomar siete de ventaja (42-35). Fue entonces que despertó el Tricolor. Comandado por Santini clavó un parcial de 10-2 para recuperar un liderazgo (45-44) que ya nunca más soltaría. Porque luego surgió Ezequiel Corvalán (7 puntos en el período) y en el final de ese tercer cuarto se encendió la muñeca de Damián Iglesias (encestó su primer acierto de tercera dimensión). El base volvió a mostrar lo que es capaz desde los 6,75 y tras esa conversión explotó en el cuarto período. Primero, con dos triples consecutivos, impulsó al CCC a obtener la máxima renta de la noche (67-48 a 8m48s del final). Y luego, con otro dos triples seguidos, aplacó la reacción de Racing, que había establecido un parcial de 7-0 para tratar de volver al juego. De allí en adelante, el partido quedó sentenciado, porque Santini brindó seguridad con el balón en las manos (20 puntos y 8 asistencias) y porque Damián Iglesias tenía una "bomba" más para despachar (terminó con seis triples). SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (84): Damián Iglesias (18), Francisco Santini (20), Matías Nieto (12), Ezequiel Corvalán (14) y Mauro Corvalán (12) (FI) Eliseo Iglesias (3), Cristian Rossini (5), Guido Cadelli (0), Julián Maldonado (0), Juan Esteras (0), Ignacio Novoa (0) y Tomás Irisarri (0). DT: Esteban Sánchez. RACING DE OLAVARRÍA (66): Luciano Tambucci (4), Gianluca Nolasco (14), Ariel Weisbeck (7), Martín Núñez (7) y Martín Delgado (7) (FI) Mauricio Pane (12), Mariano Marina (17), Sebastián D´Alessio (1), Manuel Yaben (0) y Andrés Ruiz (0). DT: Juan Manuel Gatti. PARCIALES: 22-20 / 13-16 (35-36) / 26-12 (61-48) / 23-18 (84-66). JUECES: Manuel Petroni, Gabriel Del Favero y Sebastián Ramírez. COMISIONADO: Joaquín Albertinsky. GIMNASIO: Ciudad de Campana.

Matias Nieto hace la individual y rompe la defensa de Racing de Olavarría. terminara en doble



MÁS TRIUNFOS DE LA ABZC Los otros dos equipos de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) que están compitiendo en estos Cuartos de Final del Torneo Provincial de Clubes también se adelantaron en sus respectivas series. Independiente de Zárate venció como local por 91 a 75 a Somisa de San Nicolás con 24 puntos de Guillermo López, 18 de Franco Pracchia y 16 de Bruno Carugati. En tanto, Presidente Derqui se impuso como visitante sobre Atenas de La Plata por 60 a 55, con Maximiliano Gutiérrez (21 puntos) como figura. Finalmente, en el otro duelo de Cuartos de Final, Independiente de Tandil logró un gran triunfo como visitante sobre Regatas de San Nicolás por 90 a 81. Las figuras del elenco tandilense fueron Leandro Mateo (20 puntos), Emanuel Hartstock (18) y Federico Silveyra (18). En el equipo nicoleño se destacaron Sebastián Andollo (22) y Diego Ferrero (21).



