Así como Romeo y Julieta es por antonomasia el romance trágico que retrata como ninguno la contra cara del amor, Otelo es el personaje de Shakespeare que analiza y perpetúa en la literatura el camino de la comprensión del dueto pasión-celos. En la Venecia del siglo XV el moro a servicio de la república desposa a Desdémona, hija del duque. Viven un amor de ensueño, hasta que su alférez, Yago, despechado por haber sido ignorado por ella, siembra la sospecha de infidelidad en el corazón de Otelo. Atormentado por los celos y fuera de sí, la mata. La celotipia es una patología severa que requiere tratamiento psicológico y muchas veces, psiquiátrico. Lejos estamos del Renacimiento y pocos son los cavernícolas que creen que la justicia se lava con sangre, pero el descontrol de los celos no entiende razones. Creer que eso se soluciona con palabras es de una inocencia edulcorada. Persecuciones, maltrato, amenazas e insultos que pongan en el tapete la moral femenina son rasgos característicos del enfermo de celos. Empecemos a registrar que las enfermedades del alma deben ser tratadas con la seriedad de una pulmonía o una fractura expuesta. Que no haya un síntoma físico no significa que no haya dolencia. El celotípico sufre un infierno y hace que su entorno también lo padezca, muchas veces con daños irreparables. Hagamos de Shakespeare nuestro consejero por ésta semana. Qué su obra nos dé la inspiración para ver el mal y llegar a tiempo para la solución de cada conflicto que habita el alma humana.

El Panóptico:

Shakespeare-Terapia

Por Fabiana Daversa

