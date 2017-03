La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 18/mar/2017 Trujillo y Jendrulek convocados por el Grupo Esmeralda







Participaron de una reunión concertada por referentes del Grupo Esmeralda, quienes apoyarían la candidatura de Florencio Randazzo a senador provincial. Encabezado por los intendentes de Hurlingham, Juan Zabaleta, y de San Martín, Gabriel Katopodis, esta semana tuvo lugar un encuentro de dirigentes de la primera sección electoral. Con la localidad de Hurlingham como anfitriona, del encuentro participaron Oscar Trujillo y Tito Jendrulek, quienes se codearon con Federico Achával y Santiago Laurent (Pilar); Leo Martin y Santiago Cafiero (San Isidro); Juan "Tony" Delfino (ex intendente de Suipacha); Vanina Pascualín y Ariel Notta (Luján); Alejandro Urdapilleta (senador provincial de Merlo); Gustavo Aguilera (San Fernando); Eduardo Márquez (Tres de Febrero); Lorenzo Beccaría (Vicente López); Juanjo Castro (San Miguel); Miguel Cuberos, ex secretario de Turismo y Deporte bonaerense; y Pablo del Valle, jefe de Gabinete del municipio de Hurlingham. Según la información oficial, la agenda que concentró dos puntos centrales: la situación socioneconómica ligada al accionar del gobierno nacional y, el escenario político de las elecciones que se avecinan. Sin embargo, lo cierto es que los intendentes del Grupo Esmeralda quieren extender su armado electoral y desde el año pasado visitan municipios no gobernados por el peronismo en los que buscan potenciar a los dirigentes locales (preferentemente filo-randazzistas que tienen proyección) que apuestan a una renovación del peronismo. En paralelo, convocados por el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, 5 de los jefes comunales que integran el llamado "Grupo Fénix" y el presidente del PJ Bonaerense, Fernando Espinoza, se reunieron en esa ciudad balnearia, supuestamente "para evaluar la actualidad y el desarrollo de la temporada turísticas". Del encuentro participaron el dirigente de San Miguel, Franco Laporta y los intendentes justicialistas Verónica Magario (La Matanza), Ariel Sujarchuk (Escobar), Gustavo Menéndez (Merlo), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes).

Trujillo y Hendrulek con referentes del Grupo Esmeralda de la primera sección electoral.



