Desde que la nueva administración de Cambiemos asumió el Gobierno Municipal, el aumento en la presión tributaria hacia los vecinos y pequeños y medianos comerciantes locales fue una constante, al mismo tiempo que se presentaban medidas que creaban exenciones impositiva a gigantes de la industria como a Techint. Ahora bien, la pregunta a la que nos lleva esto es ¿Por qué la presión impositiva hacia los vecinos de Campana? A Priori existirían dos hipótesis básicas que podrían explicarlo. La primera se sustenta sobre la base de que al asumir la nueva administración, el nuevo Gobierno tuvo que lidiar con un gran pasivo económico cuya única manera de revertir es aumentando los impuestos. De hecho, este fue el argumento inicial del Gobierno Municipal. Pero esta hipótesis se cae (como así también el argumento oficial) cuando se ve que en al acta de transferencia de un mandato al nuevo se deja constancia de que el Municipio contó al momento del traspaso con alrededor de 95.199.196,90 de pesos disponible en bancos como recursos ordinarios. Y se destruye aún este argumento con la escandalosa condonación de deuda a Techint. Descartada la primera hipótesis, vamos a la segunda. Al asumir el nuevo Gobierno, este interpreta que es necesario realizar de manera inmediata una serie de obras en beneficio de la comunidad que deben ser financiadas y a raíz de esto se asume el costo político de aumentar las tasas pensando que en el mediano plazo, ese costo político será recompensado con obras que caerán bien en la población. Esta hipótesis tampoco explica lo que está sucediendo dado que, en 15 meses de Gobierno, la administración de Cambiemos en la Municipalidad de Campana hizo poco o nada en materia de obras públicas; y al contrario, se ha notado un gran deterioro en la infraestructura ya existente. Entonces, ¿Qué explica este afán por presionar sobre los bolsillos de los vecinos? La respuesta está en los funcionarios que vinieron a Campana desde otros distritos. Estos no vinieron a defender a la ciudad, sus vecinos y sus intereses. Estos fueron enviados por quienes realmente tienen la última palabra en lo que respecta a las decisiones sobre Campana (que no es el intendente) para aplicar un programa económico de austeridad en consonancia con un plan económico nacional y provincial que prioriza a cualquier costo disminuir la inflación acortando la capacidad de consumo de las clases mayoritarias. Aumentarle las tasas a los vecinos de Campana es una manera de quitarla poder adquisitivo, sumado a variables nacionales como tarifazos, devaluación o salarios a la baja. En definitiva, la constante presión tributaria responde a patrones que van más allá de lo local y en donde existe un claro objetivo que es que los Campanenses tengamos cada vez menos dinero. Y es ahí donde nuevamente, los funcionarios que no son de Campana cumplen un papel elemental como transmisores y ejecutores de directivas de la más alta jerarquía de la coalición gobernante. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que esta lógica de gobierno, en donde los Campanenses no tenemos poder de decisión, se siga aplicando? Las elecciones de medio término de este año serán la opción para hacerle un llamado de atención a quien fue elegido para conducir la Municipalidad, de que asume las responsabilidades para las cuales se postuló. Ahora la decisión, al final de todo, está en manos de los campanenses. Alejo Sarna / Nuevo Encuentro

