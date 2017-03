La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 18/mar/2017 Zárate conmocionado, no puede festejar











Macedo. Foto extraída de Facebook

A raíz del asesinato en plena vía pública de un vecino, la municipalidad suspendió los festejos programados para mañana, en conmemoración del día de la creación de Partido. "Ante el lamentable hecho de público conocimiento que sesgó la vida del joven Juan Manuel Macedo, el Municipio de Zárate ha decidido suspender la fiesta popular en conmemoración por la creación del Partido. Desde la DPU se han aportado diferentes elementos fílmicos al Ministerio Público Fiscal con el fin de esclarecer tan doloroso acontecimiento. Nuestra responsabilidad como estado municipal es acompañar a la familia en este difícil momento e instar a la Justicia para un rápido esclarecimiento de lo ocurrido", dice la comunicación oficial emitida desde la intendencia de Osvaldo Cáffaro. El hecho ocurrió en la madrugada de ayer, cuando Macedo (28) se encontraba en su auto acompañado su novia sobre la calle 19 de Marzo casi esquina Ameghino, cuando un desconocido se acercó hasta el auto estacionado y sin mediar palabra le clavó un cuchillazo en el pecho. Macedo llegó a ser traslado al Hospital Provincial de Zárate con vida, pero falleció mientras era intervenido quirúrgicamente. Además de contar la policía con imágenes de cámaras de seguridad, fuentes periodísticas aseguran que se habría logrado confeccionar un identikit del asesino, quien tendría entre 40 y 50 años. No está claro si el móvil del asesinato fuera el robo, el asesino huyó sin llevarse nada. El dolor en primera persona El padre de Juan Manuel Macedo y su novia, Sabrina; fueron entrevistados por la edición de Cablevisión de Zárate y se refirieron a la impactante muerte del joven de 28 años, ocurrida ayer viernes en 19 de Marzo y Ameghino de Zárate. "No sabemos que paso, si quería robarle el auto o el celular, solo se acercó y sin mediar palabra, le puso una mano en el pecho y le asestó una puñalada", explica el padre totalmente conmocionado. "Después de la operación entró en paro cardiorespiratorio y a pesar del esfuerzo los médicos no pudieron salvarlo". Macedo había ingresado con signos vitales al Hospital Virgen del Carmen y falleció en medio del esfuerzo médico por salvarle la vida. "En Fiscalía nos dijeron que están investigando y que todo lo que podamos aportar será de mucha ayuda por eso le pedimos a la gente, si alguien vio algo o sabe algo, que por favor se presente en Comisaría o en la Unidad Fiscal", dice y agrega, "yo pido Justicia , que encuentren al asesino y que pague". Por su parte, la novia de la víctima expuso su testimonio: "Habíamos salido con una amiga y estábamos subiendo al auto cuando ese hombre lo abordó y lo atacó. Fueron microsegundos... después corrimos hasta la remisera de la vuelta adonde nos ayudaron pero se desvaneció". El testimonio fue estremecedor.

Zárate conmocionado, no puede festejar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: