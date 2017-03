La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 18/mar/2017 Federal C:

El Verdinegro se enfrentará a partido de ida y vuelta contra Matienzo de Ramallo por el pase a los Octavos de Final. Luego de terminar en la segunda posición de la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Federal C, Defensores de La Esperanza ya conoce cuál será su rival en el repechaje por el pase a los Octavos de Final. Será Matienzo de Ramallo, al que enfrentará a partido y revancha en una serie que se iniciará el próximo fin de semana en Ramallo y que se definirá siete días después en nuestra ciudad. Matienzo fue el mejor tercero de la Región Pampeana Norte al culminar la primera fase con 11 puntos (tres victorias, dos empates y sólo una derrota) en la Zona 1, que fue ganada por Atlético Baradero (12 puntos) y que tuvo a Del Acuerdo de San Nicolás (11) en la segunda colocación. Como figura, el equipo que dirige Daniel Selenzo incorporó para este certamen al volante Javier Yacuzzi, ex jugador de Arsenal, Huracán y Rosario Central, entre otros equipo. Por su parte, Defensores de La Esperanza accedió a esta instancia luego de terminar segundo en la Zona 6 con 10 unidades, producto de dos triunfos y cuatro empates tras sus enfrentamientos con Otamendi, Belgrano y Sarmiento de Zárate. Esta etapa final de la Región Pampeana Norte empieza con 12 equipos: los segundos de las diez zonas y los dos mejores terceros, que definirán a los seis clasificados que completarán la llave de Octavos de Final en la que ya esperan los ganadores de cada uno de los grupos. En caso de superar esta primera instancia, Defensores de La Esperanza volvería a chocar con Sarmiento de Zárate en los Octavos de Final de los playoffs que definirán dos ascensos al Torneo Federal B. REGIÓN PAMPEANA NORTE: ETAPA FINAL Los cruces de la primera fase de esta etapa final serán: 1) Argentino (Pergamino) vs. Del Acuerdo (San Nicolás) 2) Juventud Unida (Lincoln) vs. Matienzo (Alberdi) 3) Defensores de La Esperanza vs. Matienzo (Ramallo) 4) Gimnasia (Chivilcoy) vs. Porteño F.C. (Colón) 5) Racing (Bavio) vs. Dep. Coreano (Lobos) 6) SATSAID (Moreno) vs. Trocha (Mercedes) Luego, la segunda fase (Octavos de Final) tendrá los siguientes enfrentamientos: A) Ganador de 1 vs. Atlético Baradero B) Ganador de 3 vs. Sarmiento (Zárate) C) Dep. Malvinas (Adolfo Sordeaux) vs. ADIP (Gonnet) D) Ganador de 5 vs. CRIBA (La Plata) E) Ganador de 4 vs. Club Mercedes F) Ganador de 6 vs. Sports Salto G) Jorge Newbery (Rojas) vs. Colonial (Ferre) L H) Ganador de 2 vs. Viamonte FC (Los Toldos) Luego, por los Cuartos de Final (tercera fase) jugarán: -Ganador de A vs. Ganador de B -Ganador de C vs. Ganador de D -Ganador de E vs. Ganador de F -Ganador de G vs. Ganador de H

