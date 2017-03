Axel Cantlon vuelve a la carga: ahora su partido denunció al Municipio en el Tribunal de Cuentas

La Unión Vecinal Calixto Dellepiane presentó una denuncia por falta de acceso al RAFAM y una serie de consultas. De encontrar respuesta favorable, podría ser un caso testigo para el resto de la Provincia. Un nuevo capítulo de la polémica por el acceso de los concejales de nuestra ciudad al sistema informático "Reforma de la Administración Financiera en el ámbito Municipal" (RAFAM) fue escrito esta semana con la presentación de una denuncia ante la Delegación Zárate del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia. Con la firma del concejal Norberto Bonola, como presidente del bloque de la Unión Vecinal Calixto Dellepiane, el equipo de asesores contables del espacio liderado por Axel Cantlon elaboró dos escritos: uno realizando un pedido de denuncia "por los incumplimientos a las obligaciones vigentes en las normas por parte del Departamento Ejecutivo en la cuenta 2016" al no permitir que los concejales accedan a todos los módulos del RAFAM; y otro por una consulta sobre "si existe alguna sanción para el Presidente del HCD por no garantizar a sus colegas el ejercicio de derechos reservados al Departamento Deliberativo en las normas vigentes". Ese segundo escrito, a su vez, señala que el Presidente del HCD, Sergio Roses (Cambiemos) "en lugar de mostrar una actitud pro activa respecto al ejercicio del derecho de los colegas concejales; muestra actitudes evasivas, disuasivas y cómplices de la restricción del derecho de acceso a todo el RAFAM por parte de los concejales". Este último escrito es acompañado por la documentación que da testimonio de una importante cantidad de veces por las cuales el Bloque de la UV Calixto Dellepiane se dirigió al Presidente del HCD pidiendo por el RAFAM. Además, los escritos elaborados por el equipo de Cantlon profundizan en cuestiones clave, tales como aclarar si sólo los concejales pueden tener acceso a la información del sistema, o también sus asesores contables. También se informa que "cuando se solicitó acceso al RAFAM para el presupuesto 2017; el Ejecutivo accedió a brindar acceso como usuarios pero permitió acceder a la información relativa al año 2015; cuya información no tiene entidad ni sirve para analizar el Presupuesto 2017". "Ante nuestros nuevos reclamos para la actualización de la información incluyendo el RAFAM del año 2016; el Ejecutivo hizo oídos sordos y nunca cumplió con ese pedido; a pesar de ser un derecho reconocido expresamente en la Resolución HTC 15/2016 que ya se encontraba vigente", agrega el documento. Lo novedoso del pedido de denuncia de la UV Calixto Dellepiane es que de tener éxito su iniciativa, finalizaría con la controversia ya no sólo en Campana, sino que bien podría tratarse de un caso testigo para el resto de la Provincia. "Ahora –explica Axel Cantlon- la nueva Resolución AG 15/2016 cambió el criterio restrictivo del acceso al RAFAM, ampliándolo y extendiéndolo no sólo al período inmediato anterior, sino también al año en curso; dado que el texto se refiere a la posibilidad de consulta de toda la información actualizada en el RAFAM. Lo que queremos es que el HTC tome nota del pedido formal que hicimos para darle un punto final a este tema y poder ejercer más que un derecho, lo que es una obligación de cualquier concejal: controlar y velar las cuentas municipales. En otras palabras, cuidar que el dinero de sus vecinos".

