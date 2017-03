QUÉ NECESITA PARA CLASIFICAR Para acceder a la próxima edición de la Copa Argentina, Villa Dálmine debe terminar entre los 12 mejores de la primera rueda, por lo que debe avanzar al menos tres lugares en la tabla de posiciones. Para ello, necesita ganarle sí o sí a Flandria y esperar, como mínimo, tres resultados a favor de su objetivo. Esas posibilidades son: -Que no ganen Estudiantes de San Luis, Douglas Haig, Boca Unidos o San Martín de Tucumán. -Que pierdan Ferro Carril Oeste y All Boys. Necesita ganarle sí o sí a Flandria para tener chances de clasificarse a la próxima edición. El encuentro, que se jugará desde las 16 horas, marcará el cierre de la primera rueda para el Violeta. Pablo Ruiz regresaría a la formación titular en reemplazo de Juan Mazzocchi. Ya lejos de aquel arranque pletórico que lo tuvo en las primeras fechas en lo más alto del campeonato, Villa Dálmine cerrará hoy la primera rueda del torneo cuando enfrente como visitante a Flandria en busca de la clasificación a la próxima Copa Argentina (acceden los mejores 12 de la primera rueda). Para ello, el Violeta necesita vencer sí o sí al Canario (otro marcador no le sirve) y esperar también al menos tres resultados que lo acompañen en busca de ese objetivo (Ver "Qué necesita para clasificar"). En busca de ese triunfo, el entrenador Facundo Argüello repetiría la formación utilizada frente a Santamarina en el primer partido del año. O sea: con el regreso de Pablo Ruiz (cumplió su sanción por acumulación de amarillas) en lugar de Juan Manuel Mazzocchi. De esta manera, Villa Dálmine saldría hoy al campo de juego con Fernando Otarola; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Jorge Demaio; Horacio Falcón, Federico Recalde; Pablo Burzio, Lucas Favalli, Pablo Ruiz; y Leonardo Carboni. El resto de los 19 convocados para este encuentro por Facundo Argüello son Sebastián Blázquez, Federico Acosta, Luciano Recalde, Fabrizio Palma, Gaspar Lezcano, Jonathan Figueira, Juan Manuel Mazzocchi y Ezequiel Cérica (uno quedará afuera del banco de suplentes). Por su parte, Flandria vive una realidad diferente y necesita sumar puntos para escaparle a la zona roja de los Promedios, donde se encuentra muy comprometido (está en el último puesto de esa tabla). Este año comenzó sumando 4 puntos como visitante, tras vencer 3-2 a Douglas Haig en Pergamino e igualar 1-1 con Central Córdoba en Santiago del Estero. Sin embargo, como local arrastra una racha adversa de cuatro derrotas consecutivas y solo sumó 6 puntos en esa condición (una victoria y tres empates) en todo el campeonato. Para recibir al Violeta, la dupla técnica conformada por Sergio Gómez y Favio Orsi tendría en mente un solo cambio: el ingreso de Alejandro González en reemplazo del suspendido Mauro Bellone. En consecuencia, el equipo titular Canario sería: Leonardo Griffo; Diego Sosa, Gabriel Díaz, Williams Riveros, Andrés Camacho; Facundo Melivilo, Alejandro Altuna, Alejandro González, Lucas Vicente; Franco Costa y Pablo Bueno. Con transmisión online de TyC Sports Play y ParesTV, el partido comenzará a las 16 horas en el estadio Carlos V de la localidad de Jáuregui (partido de Luján). El árbitro será Mauro Giannini, quien estará acompañado de los asistentes Alejandro Mazza y José Savorani.

PABLO RUIZ CUMPLIÓ SU SANCIÓN Y VOLVERÁ A LA TITULARIDAD. NACIONAL B - FECHA 23 SÁBADO Ayer jugaron: Independiente Rivadavia 0-4 Brown (Adrogué) HOY DOMINGO -16.00 horas: Flandria vs Villa Dálmine / Mauro Giannini -16.00 horas: Los Andes vs Estudiantes (SL) / Pablo Echavarría -17:00 horas: Gimnasia (Jujuy) vs Crucero del Norte / Ramiro López -17:00 horas: Boca Unidos vs Guillermo Brown (PM) / Pablo Dóvalo -18:30 horas: Central Córdoba (SdE) vs All Boys / Pablo Díaz -19:30 horas: Juventud Unida (G) - Douglas Haig / Nelson Sosa MAÑANA LUNES -16:00 horas: Almagro vs Ferro Carril Oeste / Bruno Bocca -16:05 horas: Nueva Chicago vs San Martín (T) / Guillermo González -20:30 horas: Santamarina vs Atlético Paraná / Diego Ceballos -21:05 horas: Argentinos vs Chacarita / Hernán Mastrángelo 400 PARTIDOS DEL OTTO El capitán de Villa Dálmine, Horacio Manuel Falcón (35 años), llegará hoy a su partido número 400 con el Violeta, record en la historia de la institución. El Otto jugó su primer encuentro con esta camiseta el 27 de septiembre de 2003 frente a Dock Sud bajo las órdenes del entrenador Walter Cataldo. Desde entonces, siempre vistió la Violeta, a excepción de la temporada 2005/06, cuando jugó en Acassuso. Así, Falcón es uno de los dos jugadores que participaron de los últimos dos ascensos del Violeta: a Primera B Metropolitana en 2012 y al Nacional B en 2014 (el otro es Renso Pérez). A lo largo de sus 399 encuentros con esta camiseta, el Otto convirtió 8 goles en Villa Dálmine, todos en la Primera C.





Nacional B:

Villa Dálmine se presenta en Jáuregui con la mira puesta en el ingreso a la Copa Argentina

