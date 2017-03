Escuela Normal: Caminando hacia los 100 años

EL CLUB COLEGIAL Recordar el pasado es revivirlo, y en ese camino agradecer los buenos momentos, las enseñanzas recibidas, las experiencias vividas y compartidas. Es invocar a quienes compartieron esas experiencias, esos buenos momentos que forman parte de nuestra vida. En ese entramado queremos recordar hoy al Club Colegial, esa institución que formó parte de nuestras experiencias escolares en la década del 60, época en la que los argentinos celebramos el Sesquicentenario de la Revolución de Mayo. Si bien el Club Colegial venía trabajando junto con la Dirección desde hacía unos años, a partir del año 1959 fue tomando otro impulso, alentando una mayor participación de los alumnos. Así fueron ese año las actividades que dieron origen a la fundación de lo que se llamó el Museo de Campana, que reunió una cantidad de objetos antiguos relacionados con la fundación del pueblo y restos de hallazgos hechos por un grupo de alumnos en al cementerio indígena ubicado en el llamado Tajiber, paraje situado entre Otamendi y Campana. El Museo se inauguró con un acto académico que tuvo lugar en el salón de actos de la Escuela con la participación del Dr. Carlos Erro, historiador que disertó sobre un tema de su especialidad. Al año siguiente desde Dirección, se designó a la Profesora Ruth de Paoli, como asesora. Surgió la idea de que los miembros del Club, se eligieran mediante el voto de todo el alumnado. Se hizo una campaña general para entusiasmar y lograr una buena participación del alumnado. Se redactó un reglamento para que la elección fuese un eficaz ejercicio cívico. Se presentaron dos listas, una integrada, con predominio de los cursos de magisterio y otra que tenía una participación mayor del bachillerato. Esta circunstancia hizo que naciera una importante competencia para ganar la elección. Hubo una gran participación en la campaña. El voto era obligatorio. El acto eleccionario fue ejemplar, siendo una muestra de civismo el comportamiento de los participantes, de las autoridades de mesa y de los integrantes de las agrupaciones que competían. El resultado de las elecciones favoreció a la lista que en cierta manera tenía una mayor participación de los alumnos del Ciclo del Magisterio. A partir de 1960 se iniciaron muchas actividades como la kermese llamada "Fiesta Coya" con juegos que era comunes en este tipo de reuniones. También se celebró una conmemoración del Sesquicentenario con una gran acto en el que se representaban escenas de época dentro de una imaginaria casa colonial. Para todas estas actividades contábamos con la ayuda y asesoramiento de profesores como Raúl Rusell, Cladomira Chichizzolla, Susana Alday, Rosita Guaschi de Barbero. Muchas docentes nos acompañaban con su presencia y aliento como la Directora Srta Puenzo, los Garcías, Bebe Romano, el Dr. Bruni y otros. No faltaron tampoco actos culturales como la presentación de la bailarina Maria Fux y otra conferencistas, muchos de ellos prestigiosos egresados, que aportaron desde sus experiencias puntos de vista del interés del alumnado. Las experiencias vividas en estas actividades, a no dudarlo, contribuyeron a nuestra formación y vuelven a nuestra memoria en la celebración de estos primeros 100 años, como una página de los recuerdos más ricos e inolvidables de nuestra juventud. Ex docentes y ex alumnos Para compartir fotos y anécdotas: Facebook: Los 100 años de la Escuela Normal Campana centenarioescuelanormal campana@gmail.com



